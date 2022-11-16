雲林環團舉辦空污減碳擂台　劉建國加碼提出減碳白皮書

▲劉建國當場簽署環團提出的七大空污減碳承諾書，更加碼推出減碳政策白皮書，承諾要把雲林帶向更好的方向。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環保團體16日舉辦空污減碳擂台，邀請三位雲林縣長候選人以及議員到場，接受環團挑戰與檢視，今日現場僅有民進黨雲林縣長候選人劉建國、無黨籍縣長候選人林佳瑜與民進黨籍議員候選人等到場，國民黨縣長候選人張麗善昨天早一步簽署故今日缺席。

劉建國當場簽署環團提出的七大空污減碳承諾書，更加碼推出減碳政策白皮書，承諾要把雲林帶向更好的方向。劉表示，自己長期與環保團體站在一起，一起努力為臺灣的空氣污染防制做了非常多的事情，這些環團都是他非常敬重的夥伴，提出的數據足以讓執政者作為最好根據。

劉建國提到，過去他在立法院時，不僅推動2018年空污法大修，同時把全台灣唯一一張在六輕手上的石油焦許可證給禁掉，另外也達成濁水溪揚塵治理，同時在老舊柴油車汰舊時，更為車主發聲，協調環保署提出相關補助配套，淘汰6萬多台老舊柴油車，削減的空污量則相當於56.2座單一燃煤機組1年排放量。

▲劉建國當場簽署環團提出的七大空污減碳承諾書。（圖／記者蔡佩旻攝）

劉建國說，今日環團的訴求，他覺得非常有道理，針對環團具體的要求，無論是未來執政的人還是所有的從政者都必須要面對到空氣污染防制，並且要有具體的貢獻跟作為。同時對於雲林縣府雖然有成立「因應氣候變遷專案辦公室」，但至今沒有提出減碳計畫。

劉建國不僅現場簽署環團承諾書，更現場提出「減碳白皮書」。

1.鎖定目標：台塑承諾2050年要達成碳中和目標，並提出以2007年排放量為基準，2025年要相較2007年削減22%。2030年要削減28%，若由我執政，透過縣府資源、中央補助，我們與六輕來共同努力，2025削減25%！2030年就要削減30%！

2.精準減碳：配合經濟部政策，雲林積極推動「先大後小、以大帶小」的淨零轉型推動模式。從雲林縣內大型污染業者下手，不僅結合中央地方資源來協助六輕削減排放量，只要是雲林縣內，大型業者願意來做，我們都結合中央與地方資源，全力給予協助。

3.在地能源：雲林縣農業產值為全國第一，因此全力推廣如畜牧場設置沼氣發電及再利用設備。而像稻稈、竹子、廢木等廢棄資材，則轉換成生質能源，推廣使用，讓雲林的農業也變成一種能源。

4.綠色運具：雲林縣目前只有12台電動公車，這個比例與雲林鄉親的期待差距非常大，我們來推動雲林電動公車2025年，雲林要有25台電動公車！同時針對雲林縣內校園周邊推動低排放區，限制污染車輛進入，優先規劃電動公車行駛路線。

5.永續綠能：台西綠能園區，我們要努力的加速推動，不僅是蘇貞昌院長8月15日宣布的「電漁共生計畫」，我們更要把過去有意投資台西綠能的日商找回來，創造一個「台西國際綠能園區」。

台灣健康空氣行動聯盟楊澤民博士現場表示，今天站在雲林縣政府前，想要競選雲林縣長的候選人，表示願意為雲林做什麼，但很可惜，雲林縣長張麗善沒有到場。楊澤民希望張麗善可以親自到場，對在地鄉親甚至是關心雲林的朋友們說明清楚。

▲劉建國提離場特地轉向無黨籍雲林縣長候選人斗南牙醫林佳瑜，面帶微笑大方主動握手打招呼。（圖／記者蔡佩旻攝）



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