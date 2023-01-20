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大師親手寫春聯「狂草成果」驚呆　一票瞪大眼：淚流滿門面

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO自己寫春聯。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢農曆春節，不少人都會貼上新的春聯，有些人會買現成的，也有些人會找大師寫。近日就有一名網友化身「大師」，拿毛筆親手寫春聯，只是成果曝光後，就讓不少網友爆笑直呼，「現在去市場買印刷的來貼還來得及」、「墨水還流下來」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「這種描紅春聯真的不太行！」事實上，描紅春聯有淡淡的筆跡，讓初學者也可以體驗揮毫的樂趣，而原PO就買了一組，怎料成果不如預期。

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從原PO貼出的照片可見，春聯上本來寫著「平安如意福星照」，只是當他寫完以後，已幾乎認不出是什麼字。不過既然已經寫完了，他還是將上下聯和橫批都貼在門前。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲幾乎看不出是什麼字。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

照片曝光後，就讓不少網友直呼，「字字血淚」、「這不是元宵節猜燈謎」、「墨水太多+還沒乾就掛」、「還是買現成的好」、「這文法堪稱狂草」、「完全不上色，直上還比較好」、「寫得真好，非常有意境」、「淚流滿...門面」、「我覺得請我女兒用彩色筆塗可能更好一點」。

還有網友回應，「過年期間讓廢友笑笑也好！」原PO則表示，「終於有人懂我～」原來他將成品貼出來，也是想讓大家笑一笑。

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