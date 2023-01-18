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超廢辦公室行徑神扯！女同事不上班玩餅乾疊金字塔眾人朝聖　網友「莫名想推倒它」

▲▼OREO,爆廢公社,薪水小偷。（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友看到常常打混的女同事，竟然若無其事在辦公室玩OREO，忍不住發文抱怨。（圖／翻攝爆廢公社，下同）

生活中心／綜合報導

過年前真是忙到爆炸，許多上班族瘋狂加班趕著把手上的案子在年前告個段落，以為全世界都跟自己一樣這麼忙，一名網友看到常常打混的女同事，竟然若無其事的在辦公室玩OREO餅乾堆疊成金字塔，讓他感到相當傻眼忍不住發文抱怨，超廢辦公室行為引起網友爆笑朝聖「想推倒它」！

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示「你們公司有沒有薪水小偷？直接點名同事打混出名，上班的時候追劇、玩手遊，今天居然在疊OREO？？？」最扯的是發現這個同事不只是玩一下而已，「她想用OREO疊個三層樓，有這麼難嗎？」為了疊高一點，女同事不斷重複一樣的行為原PO在辦公室壓抑心中怒氣，悄悄地觀察這同事行為並且即時在留言處更新戰況紀錄，「我看她倒了又疊倒了又疊…」、「好好笑，她排到生氣，我也在想有這麼難嗎」？

▲▼OREO,爆廢公社,薪水小偷。（圖／翻攝爆廢公社）

▲不少網友被魔性行為吸引，手癢跟著疊。

這麼氣憤的發文，掀起網友討論，尤其是正在上班水深火熱的網友想推倒它「我想把她蓋好的那瞬間把最下層的拿來吃」，疊餅乾很考驗手眼協調和耐心，不少網友被魔性行為吸引「突然覺得疊疊樂好適合當團康遊戲」、「OREO好吃，我覺得我能疊更高」，立刻有網友驕傲展出餅乾金字塔「有什麼好花1小時挑戰的啦（但我還是挑戰了）」，狂妄發言意外掀起線上疊餅乾競賽，也有人手癢立刻去買來跟著疊，「誒真的有難度，我想說三分鐘就可以挑戰成功，但我到現在都還疊不起來」、「我只買到迷你包，結果根本疊不好哈哈哈，只好給大家看比薩斜塔了」。

▲▼OREO,爆廢公社,薪水小偷。（圖／翻攝爆廢公社）

▲超廢辦公室行為讓眾網友們好羨慕，也想當薪水小偷，紛紛來朝聖。

另外有眼尖網友看到重點「看起來是個可愛的妹子，那就原諒她吧」、「好像很正，好想摸」、「修但幾勒！！你看她疊了很久，我484發現了另一個摸魚的」，紛紛Tag朋友進來看留言區超爆笑！照片中看到女同事旁若無人在辦公室玩OREO，後面同事一直在工作呈現超狂對比，網友驚問「這種通常有很強大的靠山」、「她說不定是老闆的女兒被強迫來上班」、「這位是老闆自家人吧」，超廢辦公室行為讓眾網友們好羨慕「我也想當薪水小偷」！

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OREO爆廢公社薪水小偷

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