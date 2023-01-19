春節前夕！謝國樑攜手視障鋼琴家許哲誠　傳揚基隆有愛樂音

▲基隆市長謝國樑攜手視障鋼琴家許哲誠，傳揚基隆有愛樂音。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為打造基隆成為亞洲最有愛城市，基隆市政府今（19）日在東岸商場舉辦「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，邀請被譽為「貝多芬再世」國際視障鋼琴家許哲誠現場演出。市長謝國樑帶著喜愛逛東岸廣場的女兒小愛一起到場，為許哲誠鼓勵打氣，和旅客一起近距離聆聽，歡樂有愛的國際級樂音演奏。

謝國樑稱讚鋼琴家許哲誠運用個人的毅力，透過鋼琴彈奏出美妙的音符，他邀請許哲誠擔任基隆「城市音樂愛心大使」，以溫暖的音樂力量與勵志的奮鬥故事，在悠揚的樂聲中溫暖人心，未來透過到各地巡迴演出，結合公益慈善表演，傳揚基隆有愛的樂音。

謝國樑說，過去一年挑戰及驚奇皆多，新的一年將持續與市民一起並肩同行，讓基隆成為世世代代、安居樂業的幸福城市。在春節前夕，他特別向市民朋友表達感謝與祝福，市府全力以赴與市民站在一起，共同打造溫情有愛、人文關懷的新基隆。

今天演奏精彩曲目包括蕭邦「幻想即興曲」、「英雄波蘭舞曲」、改編台灣民謠「天黑黑」變奏曲、自彈自唱「You Raise Me Up」、「你是我的眼」及經典民謠組曲，讓市民及旅客的遊程更添美好回憶。民眾若錯過今天場次的演出，2月10日的下午5時至6時，「琴音有愛‧暖遊基隆」活動將在東岸商場1樓還有1場次的演出。