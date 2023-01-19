春節加大力度！基隆12處路口警加強取締　市府籲友善禮讓行人

▲春節期間加大力度，基隆12處路口警方加強取締。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市長謝國樑今（19日）上午與警察局長張樹德、交通處長王圳宏進行「行人友善」落實方案會議，並在春節期間加大力度，12處重點路口嚴格執行取締工作。謝國樑指出，車輛禮讓行人是基本的公民素養，讓行人外出時能夠安心放心 ，需要靠大家一同落實。

警察局長張樹德指出，目前有關執行路口行人友善、車輛行經路口未讓行人優先通行違規情形，本局於17、18兩日，在重要路口加強宣導 ，並依《道路交通管理處罰條例》第44條第2項執法取締，共計舉發28件（17日3件、18日25件），將持續列為重點工作辦理。

交通處長王圳宏提到，《交通管理處罰條例》第44、48條，遇有行人穿越時，不暫停讓行人優先通過者，處新台幣1200元以上3600元以下的罰鍰，切勿以身試法。

謝國樑表示，春節期間他將與警察同仁在12處重點路口，「仁二、愛三路口」、「仁五、成功一路」、「仁一、愛三路口」、「信二、義一路口」、「信二、義六路口」、「東明、東信路口」、「明德一路、光明路口」、「明德一路、自治街口」、「源遠路325巷口」、「安一、西定路口」、「安一、樂一路口」、「安樂路二段166巷口」進行視察，避免春節期間發生意外事故。