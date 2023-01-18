替黑幫大哥慶生！基隆8警遭重懲　謝國樑：警察與黑道應有分際

▲基隆市長謝國樑指出，警務人員就應該和黑社會要有分際，並用更高的標準來看待。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導



基隆市警察局第三分局鄭姓小隊長日前遭人踢爆，出席餐會幫昔日太陽會大哥慶生，還高唱生日快樂歌。基隆市警局今(18日)祭出重懲，鄭姓小隊長記過2次，改調制服警員，其他在場的警職人員也遭懲處，並追究分局長管理不當責任。對此，基隆市長謝國樑表示，身為警務人員就應該和黑社會要有分際，並用更高的標準來看待。

謝國樑強調，身為警務人員就應該和黑社會要有分際，論公務人員、政府首長及民意代表，未來在基隆和黑社會份子的分際，應用更高的標準來看待。並表示督察室這次的調查做得相當詳細，應給予肯定。他認為，基隆要邁向新時代，更乾淨透明的政治環境，就應該和黑社會要有分際。

▲基隆刑警被爆幫黑幫大哥慶生，小隊長率眾高唱「生日快樂歌」。（圖／翻攝自《記者爆料網-公開版》臉書社團）

《記者爆料網-公開版》臉書社團17日貼出一段影片，並指出「基隆刑警小弟齊向太陽會大哥祝壽，這社會亂了！」據了解，基隆第三分局鄭姓小隊長邀約同隊同仁，和昔日太陽會七堵分會大哥綽號「檸檬」前往暖暖區某餐廳進行年終餐敘，一行人還高唱生日快樂歌。

基隆市警察局調查後發現，影片中8名警職人員均在三分局任職，鄭姓小隊長申請內容是「諮詢幫派份子」，並非是餐敘慶生，申報內容不實；而另外7人事前、事後則均未申報。因此基隆市警局今祭出重懲，同時也要追究分局長管理不當責任。