基隆港務警察總隊長交接爆酸味　他喊：「有長頭髮、黑影」不要去

▲基隆港務警察總隊長交接，新任總隊長林温柔（右）從副總隊長施秀宜（左）手中接過印信，監交人警政委員黃勢清（中）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

內政部警政署基隆港務警察總隊卸、新任總隊長交接典禮，於今（19日）上午10時在總隊禮堂舉行，社會各界貴賓受邀觀禮，新任總隊長由新北市政府警察局新莊分局分局長林温柔陞任。監交人內政部警政署警政委員黃勢清致詞時表示，要求警察同仁們，以基隆市近來的風紀案件為鑑，千萬別做不該做的事，現在餐會吃飯要詳問時間、地點，與什麼人吃飯也都要問清楚。

新任總隊長林温柔是中央警察大學第58期公共安全學系畢業，歷任新北市政府警察局公共關係室主任、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長、新北市政府警察局樹林分局分局長、新北市政府警察局海山分局分局長及新北市政府警察局新莊分局分局長等重要職務，學經歷豐富，具有卓越領導、協調能力，深獲各級長官肯定，必能領導基隆港務警察總隊全體同仁創造更輝煌的工作成果。

▲新任基隆港務警察總隊總隊長林温柔（右），監交人警政委員黃勢清（左）。

監交人警政署警政委員黃勢清致詞時，期勉基隆港務警察總隊新任林總隊長做好內部管理，積極維護警察風紀，促進單位團結士氣，以期達到「政通人和」，並祝福與會嘉賓新春佳節愉快。

基隆市警察局第三分局鄭姓小隊長日前遭人側錄畫面踢爆，出席餐會幫昔日太陽會大哥黑白同歡慶生，還高唱生日快樂歌，影片曝光之後，引發社會撻伐，而因警職與幫派份子餐敘慶生，嚴重影響警譽，基隆市警察局事後，對出席餐會的8名刑警祭出重懲，還連帶向上處分分局長等5名主管。

黃勢清表示，近日社會治安事件不斷，發生多起重大刑案，不少員警發生風紀事件，總隊長及各級幹部一定要三叮嚀、四囑咐，不斷的耳提面命，交代警察同仁們，千萬別做不該做的事，不該去的地方場所千萬不要去；另外現在餐會吃飯都要詳問時間、地點，與什麼人吃飯都要問清楚，有長頭髮、黑影的都不要去。

原任總隊長林武宏自2021年1月到任該總隊後，對於提升所轄基隆港、臺北港、蘇澳港及馬祖福澳港之港區治安工作不遺餘力，積極結合CIQS單位共同維護國境安全，並督屬加強各管制站人員及車輛進出港區查驗工作，有效落實非洲豬瘟及新型冠狀病毒邊境防疫，此外亦積極推動掌握該總隊新建辦公廳舍進度，以期為員警提供最優質的辦公環境。