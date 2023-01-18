基隆警齊唱「替黑幫大哥慶生」　8警最新重懲出爐！分局長也連坐

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市警察局第三分局鄭姓小隊長遭人側錄畫面踢爆，出席餐會幫昔日太陽會大哥慶生，在場共有8名警職人員，席間還高唱生日快樂歌替大哥祝壽。基隆警第三分局指出，鄭姓小隊長事前雖有報備，但申報內容不實，其餘7人則均未報備，因此基隆市警局今祭出重懲，同時也要追究分局長管理不當責任。

《記者爆料網-公開版》臉書社團17日貼出一段影片，並指出「基隆刑警小弟齊向太陽會大哥祝壽，這社會亂了！」據了解，基隆第三分局鄭姓小隊長邀約同隊同仁，和昔日太陽會七堵分會大哥綽號「檸檬」前往暖暖區某餐廳進行年終餐敘，一行人還高唱生日快樂歌。

▲基隆刑警出席年終餐敘，小隊長還率眾唱生日快樂歌為黑幫大哥祝壽。（圖／翻攝自《記者爆料網-公開版》臉書社團）

初步調查，現場包括鄭姓小隊長共有8名警職人員，基隆市警察局長張樹德、督察長徐俊生獲悉後立即召開應變會議，並組成專案小組清查，發現影片中8名警職人員均在三分局任職，因此立即要求分局長林文煜徹查。

林文煜第一時間表示，鄭姓小隊長事前有申請、事後也有報告。不過專案小組調查後卻發現，鄭姓小隊長申請內容是「諮詢幫派份子」，並非是餐敘慶生，申報內容不實；而另外7人事前、事後則均未申報。

警職與幫派份子餐敘慶生，嚴重影響警譽，經調查後確認在場的除了鄭姓小隊長外，還有盧姓分隊長、崔姓小隊長、林姓偵查佐、謝姓偵查佐、黃姓偵查佐、盧姓偵查佐、以及呂姓員警。其中鄭員記過2次，改調制服警員；盧員身為偵查隊幹部，為依規定報告，記過1次，免除代理分隊長，改調行政警務員；崔員身為幹部，未能以身作則，記過1次，改調制服員警。

除了在現場的3位幹部外，黃員記過1次，改調制服警員；呂員記過1次，歸建派出所；另外3名偵查佐均記過1次。同時正、副分局長、偵查隊正、副隊長、第二組組長對屬員督導不力，內部管理不當之責，分別核予申誡、記過處分。

基隆市警局重申，對於警察風紀案件，絕對秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，斷然處置，從嚴究責，以展現端正警察風紀決心，維護警察形象。