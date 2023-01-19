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台南2022年失業率3.6%　2019年以來已連4年六都最低

▲台南市2022年失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，亦為六都最低，另勞動參與率台南在六都中進步幅度最大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市2022年失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，亦為六都最低，另勞動參與率台南在六都中進步幅度最大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院主計總處18日公布2022全年失業率平均為3.67%，台南市2022年失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，亦為六都最低；另勞動參與率2022年為61.2%，相較2021年60.1%，台南在六都中進步幅度最大。

▲台南市2022年失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，亦為六都最低，另勞動參與率台南在六都中進步幅度最大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為實現黃偉哲市長「希望家園」施政願景，勞工局長王鑫基表示，除積極辦理各項就業服務、徵才媒合外，更推動人才培育訓練課程，提升工作職能，協助失業者訓後就業，台南市自2019年至2022年失業率在六都中已連續4年最低。

▲台南市2022年失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，亦為六都最低，另勞動參與率台南在六都中進步幅度最大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基進一步說黃偉哲市長帶領市府團隊創造優質投資環境吸引優勢產業廠商進駐，2022年台南市共新增263件投資案，吸引561億元投資額，創造622億元產值，增加9680個就業機會，為本市注入新的經濟量能；勞工局2022年度共辦理7場大型及中型就業博覽會、逾400場小型及單一徵才活動，邀集1,895家廠商，提供逾10萬個工作機會，服務廠商找人才，協助市民就業；更進一步為降低青年學子學用落差，讓就學就業無縫接軌，推動產官學合作育才平台，從校園扎根協助青年職能提升。

▲台南市2022年失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，亦為六都最低，另勞動參與率台南在六都中進步幅度最大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應企業及民眾需求，市府不僅建構實體就業平台提供專人服務，在疫情期間另開發線上媒合職缺，求職民眾可運用「台南工作好找APP」線上投遞履歷，透過多元管道找工作。勞工局表示為協助市民就業， 2月1日起展開各場就業徵才活動，2月1日永華市政中心10樓禮堂、2月3日新市區樹谷音樂廳、2月4日北區大仁社區活動中心、2月11日中西區赤嵌里活動中心….等，相關活動訊息可至台南市政府勞工局網站https://web.tainan.gov.tw/labor/、勞工局職訓就服中心網站:https://job.tainan.gov.tw查詢，或電洽06-6330820。

▲台南市2022年失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，亦為六都最低，另勞動參與率台南在六都中進步幅度最大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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