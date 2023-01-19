全國首創數位定位求救設備　24小時守護家暴被害人

▲台南市社會局家暴中心推動「台南市家庭暴力被害人守護計畫」，全國首創以智慧科技報位裝置，結合社政及警政通報系統，24小時守護家暴被害人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府長期致力落實家暴被害人保護服務，黃偉哲市為維護被害人權益，責請社會局家庭暴力暨性侵害防治中心開發家暴被害人智慧配戴裝置，自2022年起運用公益彩券盈餘基金推動「台南市家庭暴力被害人守護計畫」，全國首創以智慧科技報位裝置，結合社政及警政通報系統，24小時守護家暴被害人安全。

社會局家防中心指出，現代通訊科技發達，雖然人手一支手機，但是對正在遭受家暴危機現場的受害人而言，馬上拿起手機求救不是一件容易的事情。為提供家暴受害者更多元的求救管道，社會局家防中心與警察局婦幼警隊訂定合作流程並模擬救援機制，結合保全公司引入「MiniBond迷你龐德」數位智慧裝置。

社會局說明該數位裝置為無線遙控隨身按鈕，單一按鍵操作簡單，當家暴受害者面臨緊急狀況時，可直接按下隨身求救按鈕，透過24小時全天監控服務中心接獲求救訊息後，立即透過定位資訊通報至警察局及社會局派員前往救援及協助。首批設備適用對象為經社會局家防中心社工評估有高度受暴且周遭無可提供緊急協助資源之家暴受害人共21人，由社會局無償借用提供隨身攜帶，待危機狀況解除後再行歸還，避免發生受害人面臨緊急突發狀況而無人可救援之情況。

社會局指出，黃偉哲市長有感全國各地時有突發性社會矚目暴力事件，為有效防範此類風險，更需加強跨領域協調整合機制，透過運用科技資源，讓被害人遇到緊急情況時，能透過緊急求救按鈕立即得到協助，除提升家暴被害人人身安全，也能降低被傷害的程度，落實台南市以人為本的家暴防治精神。