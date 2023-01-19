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54歲女徵婚喊「4有7無」　要求存款500萬！全場看傻：梁靜茹的勇氣

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

▲54歲女子貼出徵婚啟事。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人想要徵求另一半，會開出一些期望條件，但千萬不要開太高。近日有人在台南街頭看到一名54歲女子貼出的「徵婚啟事」，要求另一半要有車有房，還有存款500萬元以上，且開出「7不」的條件。不少網友看到後紛紛表示「還在做夢嗎」。

一名網友在臉書「台南爆料公社」發文表示，在台南中西區街頭看到一個桃紅色的徵婚布條。可以看出來，徵婚主角是一名54歲女子，身高158.5公分，父母已經過世，未來不打算生育。

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女子想要找到62至44年次，162公分以上，有擔當、有房子、有汽車、有儲蓄台幣500萬元，且無負債、不賭博、不抽菸、不喝酒、不吃檳榔、不說髒話，不養寵物的男性。希望若有符合以上條件者，能夠將住址、姓名、生日、身高、體重、興趣、家庭成員，以及晚年想過的生活寫在信上，再投遞到指定信箱中。

不少人看到後全都傻眼，「睡吧，夢裡啥都有」、「梁靜茹的勇氣」、「以符合她要的條件，娶外籍年輕的更實在」、「到底是我老了跟不上時代，還是這社會瘋了」、「女生繼續放著好了」、「符合她徵婚的男生，會找更青春很多、很多、很多的肉體」、「58年次，就算要生也是超齡了」。

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