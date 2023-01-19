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新任分局長、大隊長聯合交接　黃偉哲：打造安全宜居城市

▲台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警黃偉哲主持，黃偉哲除感謝卸任人員對台南市治安交通的貢獻付出，也祝賀新任官榮膺新職表達祝賀，黃偉哲提出3點工作要求，希望打造台南成安全宜居城市。

▲台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次配合內政部發布警察局高階主管職務調整：新營分局分局長斯儀仙調陞警政署防治組副組長、第一分局分局長方國璽調陞警政署專門委員、第五分局分局長洪頂力調任嘉義市政府警察局副局長、白河分局分局長劉其賢及麻豆分局分局長林中興分別調任台中市警察局豐原及太平分局分局長職務，黃偉哲市長特別感謝5位分局長任職期間為台南市治安及交通的貢獻，由衷謝謝並祝福他們在新任職務上能繼續大展長才。

▲台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，黃偉哲也介紹內政部核定調整的11位新任官：第一分局分局長歐祖明（原任第三分局分局長）；第三分局分局長劉怡宗（原任善化分局分局長）；第五分局分局長陳宇桓（原任交通警察大隊大隊長）；新營分局分局長顏勤峰（原任佳里分局分局長）；麻豆分局分局長林獻力（原任玉井分局分局長）；佳里分局分局長蘇政敏（原任新化分局分局長）；善化分局分局長張沛銘（原任保安科科長）；白河分局分局長洪宏榮（原任行政科科長）；新化分局分局長王智民（原任台北市警察局保安大隊大隊長）；玉井分局分局長曹儒林（原任警政署公共關係室科長）；交通警察大隊大隊長周冠輝（原任資訊室主任）。

▲台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，「市政做得更好，市民過得更好」，是市府的施政目標，他對新任分局長、大隊長及所有員警提出3點工作要求：一、強力掃黑肅槍，打擊暴力犯罪：幫派為追求「暴利」，往往使用「暴力」犯罪手段來達成目的，警察人員應全面掃蕩幫派不法利益，對犯嫌、金流、依附行業與資通工具，實施系統性掃黑，杜絕幫派生存空間。眾所皆知，犯罪零容忍是市政府一貫的立場，近期外界對台南治安疑慮，以大數據分析，自2019年至2022年近3年期間，台南市槍擊案發生數大幅下降71％、暴力犯罪發生數下降42％、第一線阻詐金額高達547％，掃黑件數也增加，改善治安已有具體成效，請員警同仁持續強化治安維護工作，阻絕不法發生。尤其年節將至，務必加強防假及打詐，建立多元防線，與超商及金融機構合作，第一線攔阻詐騙，避免民眾因錯誤疫情資訊或政府發放現金等假連結，受騙上當匯款。

▲台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二、交通精準、科技執法，確保用路人安全：行得更好、過得更好是市政府團隊的交通政策願景，針對「速度管理」、「酒駕零容忍」、「精準執法」及「科技執法」等本市交通執法策略持續精進，去年本市酒駕肇事死傷事故計805件，較前年同期972件相較減少167件，降幅達17.2%，A1類死亡交通事故更連3年呈現逐年下降趨勢，確實達成「有效減少事故發生」及「降低事故嚴重性」的策略目標，期許同仁能持續加強執法作為，確保市民生命、身體、財產安全為第一優先。

▲台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三、嚴格內部管理，維持廉潔警察風紀：警察工作動見觀瞻，一旦發生違法違紀情事，勢必損害警察專業形象，枉費全體同仁長年努力累積的成果，重申同仁務必遵法守紀，以高道德標準自我要求，建立民眾對警察的尊重及信任。各級幹部更應以身作則，嚴格內部管理，帶領同仁形塑警察廉潔專業形象。

▲台南市警局19日上午舉行卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲強調台南市政團隊邁入新的任期，將會用施政成果回應市民需求及期許，也請警察局人員做好治安、交通及為民服務工作，共同守護台南，打造安全宜居城市。

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