國民黨團列「發現金時程表」　反指民進黨團耽擱春節前發放

▲國民黨團「總預算嚴把關 發現金莫拖延」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院聯席會議連兩日審攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，昨會議主席楊瓊瓔裁示全案保留送朝野協商。國民黨團今（19日）表示，他們力主趕快發現金，本來希望年前發現金，但被民進黨團耽擱；假設綠黨團團願意同意發現金一萬，他們隨時都可簽字。

今是立法院第10屆第6會期最後一天，國民黨團舉行「總預算嚴把關 發現金莫拖延」記者會。黨團總召曾銘宗表示，只要柯建銘、蔡政府同意先行發放現金一萬，國民黨團可以隨時簽字，通過三讀，但這兩天到聯席委員會民進黨故意抹黑，說發現金延遲是國民黨故意拖延。

接著，曾銘宗羅列「發現金時程表」澄清：2022年12月31日總統府召開經濟國安會議決議，發放現金1800億元全民共享，而早在這之前，國民黨團就全力推動發現金；2023年1月9日國民黨團將發現金條例草案送立法院議事處；1月12日行政院將特別條例草案送立法院，內容包山包海，還有空白授權。

1月17日朝野協商將草案交付經濟委員會等聯席審查，同日行政院預估2月中旬完成特別預算籌編；1月18日聯席會議完成審查，送出委員會須交付朝野協商，當天行政院呼籲立法院盡速完成特別條例草案立法程序。

曾銘宗說，從時程來看，國民黨團力主單純化、趕快發現金，本來希望年前發現金，但是被政院、蔡政府、民進黨團耽擱；結論是，假設民進黨團願意同意國民黨團發現金一萬，他們隨時都可簽字，希望趕快完成三讀。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯則指出，對於特別條例，朝野協商時已經有很多討論跟說明，柯建銘也了解，但昨天聯席委員會現場，有很多民進黨立委提出不實指控。

謝衣鳯澄清，第一、國民黨團絕不主張舉債發現金，而以目前情況也不會舉債；第二、國民黨團支持在對的時間點提出強化經濟及社會韌性方案。

謝衣鳯強調，國民黨團具體的主張，就是希望擱置目前朝野尚未有共識的1000億元強化經濟及社會韌性方案，然後就朝野有共識的發放現金部分處理，才能盡速發放1萬，讓超徵稅額全民共享。