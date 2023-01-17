技術性拖延發現金　國民黨點名民進黨「蔡賴蘇」：誰不願還税於民？





▲立法院聯席委員會審查發現金特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今審議發現金特別條例，國民黨反對夾帶空白授權3800億預算給行政部門的爭議條款，今（17）日遭民進黨立委林俊憲批評「比皇帝還難伺候」、柯建銘更稱「不是發現金就天下太平」。國民黨副發言人呂謦煒質疑，用法律條文技術性拖延發現金進度的是民進黨、意圖欺矇人民頭家的也是民進黨，讓天下不太平的正是民進黨。

呂謦煒表示，國民黨針對盡速發現金舉雙手贊成，但民進黨卻意圖透過發現金夾帶「私貨」蒙混過關，國民黨站在為人民把關納稅錢的立場絕對不能接受，面對人民的急迫需求，請民進黨「高抬貴手」別再用爭議性法案技術性拖延發現金。

呂謦煒指出，總統蔡英文曾在臉書質問，「過去四年，你過得好嗎？你找工作有沒有比以前容易？薪水能買得起的東西，有沒有變多？你是不是害怕沒有工作，覺得生活沒有保障？你的辛苦和困難，政府有沒有聽到？面對未來，你是不是更無力？」然而，台灣民意基金會公布最新民調指出，過去一年來竟有9成3的民眾表示自己的經濟狀況「不是變壞，就是沒有改變」，可見人民經濟壓力越發沉重，民進黨政府執政表現死當。當人民企盼發現金救命錢讓生活喘口氣時，民進黨卻仍意圖用爭議法案拖延發現金進度，毫不顧慮人民感受。

呂謦煒說，國民黨團提出之法案僅有發現金，相對單純，且不分朝野都已表態支持發現金，不解為何民進黨仍要堅持充滿爭議且空白授權的行政院版？若通過包裹3800億預算的行政院版本，等於人民給行政院開了一張3800億的空白支票，任由行政院假「強化經濟及社會韌性」之名任意花用。民進黨花12億把新竹棒球場蓋成廢土場，人民要如何信任民進黨政府不會拿錢亂花？發現金時程若因審議這種爭議條文而延宕，不能不讓人懷疑民進黨心口不一，惡意技術性杯葛發現金，故意不讓人民過好年！

根據最新民調，不滿意蘇內閣表現的高達5成7，呂謦煒呼籲蘇貞昌不要再為了閣揆權位保衛戰而無謂掙扎，更呼籲民進黨傾聽人民的急迫需求，盡速通過無爭議的發現金草案，讓人民盡速拿到錢、過好年。

