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藍黨團沒要卡改組！下周招數曝光　中央政府總預算案有望19日三讀

▲國民黨團主張先審特別預算條例。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團主張先審特別預算條例。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院審查112年度中央政府總預算案進度，牽動蘇內閣改組時程。據了解，國民黨團有意在朝野互信前提下，19日審查總預算案並通過，至於攸關6000元的特別預算條例，則會在16日要求朝野協商，訴求付委嚴審，審不完就留到下會期再審。

行政院12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」（為行政院版的特別預算條例），並送立法院審議。規劃上，額度上限3800億元，其中1000億挹注勞、健保財務缺口及台電資源、1400億拿來普發6000元現金、1000億元額度將用於加強韌性經濟方案，剩下400億元可預留給其他經政院核可的強化經濟及社會韌性有關事項。

立法院原定延會至昨（13日）即可通過中央政府總預算案，只是國民黨團不滿民進黨團指控刻意拖延《菸防法》修正草案三讀，不願簽朝野黨團協商結論。待政院版特別預算條例送進立院後，國民黨團質疑其中1400億元加強韌性經濟方案細項不明，因此主張先審特別預算條例，再審中央政府總預算案。昨經朝野黨團協商達成共識，立法院長游錫堃宣布再延會至1月19日，並優先審查特別預算條例。

據了解，由於昨朝野黨團協商並未交代要不要開委員會，加上政院版3800億元特別預算條例內容包山包海，因此國民黨團16日可能會要求游錫堃當天進行朝野協商，訴求召開委員會嚴審特別預算條例，並強調不會提逕付二讀。

一名國民黨團人士直言，「我們在這個議題上，現在比較放寬了，因為我們已經要到我們要的東西了」，就是在農曆年前，立法院啟動審查特別條例，不管是付委還是逕付二讀。

另外，國民黨團也傳出目前大方向是，在朝野互信前提下，國民黨團會簽署黨團協商結論，若該條例進到委員會審查，就算朝野意見相左，也僅規劃審到18日，審不完就留到下會期再審，19日則改審總預算案並處理完畢，留到春節後的可能性極低。

日前總統府已表明，待立法院三讀通過總預算案後，才會啟動內閣改組作業。民進黨團總召柯建銘昨晚在臉書表示，國民黨做如此的政治操作，其實是綁架總預算與特別條例，為「內閣改組」見縫插針，增添阻礙。

但有藍委不以為然，指出改不改組不重要，人民關心的是何時發現金，而國民黨團也只提「還稅於民」普發1萬，並希望趕快落實，怎麼會知道行政院的版本綁了3800億元，根本沒有預料到會卡住蘇內閣改組。他諷刺，如果是國民黨主席要改選，民進黨會等嗎？

有黨團人士則說，民進黨團從第9屆會期開始至今約7年，都用多數暴力對待在野黨團，這次是剛好卡到總預算及內閣改組，柯建銘才願意退讓。他也透露，規劃上沒有特別兵堆，而是按照黨團自己的節奏跟堅持走，一切都很動態；雖有預期柯建銘會退讓，但沒想到這麼快，國民黨團是時機點剛好抓的準，打亂民進黨團的節奏，非常不容易。

據部分黨團運作的人士說法，此次主導者就是國民黨團總召曾銘宗；曾擔任立委後曾任黨團書記長，今年又連任總召，對立院攻防相當了解，此外特別預算條例攸關民生、經濟，剛好是曾的專長所在。

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