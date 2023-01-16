「年前就可發6000元」！　國民黨團要求黨團版逕付二讀　

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（16）將審查「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」亦即「6000元條例」草案，國民黨立院黨團上午召開記者會，要求行政院3800億特別預算中包括1000億的加強社會韌性等項目不宜空白授權，除發放現金的預算外，必須交付委員會審議；另外，國民黨版僅發現金，應逕付二讀盡速完成立法，在年前發現金。

▲國民黨團召開「莫拿3800億大撒幣 綁架年前發現金」。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團總召曾銘宗說，行政院上星期四才通過3800億「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，動作很慢。其中挹注勞健保基金及台電等1000多億，加強經濟及社會韌性1000億，普發現金1100億，還保留400億，要立法院空白授權。

曾銘宗進一步表示，行政院昨天說普發6000元的預算案已經編好了，只是不送出來，立法院通過特別條例就送出；但假設按照國民黨的提案和時程，條例趕快送來，現在預算就可以送了，早在年前就可以發現金，現在包括3800億預算，綁架全民發現金。

曾銘宗指出，國民黨提出兩項要求，人民納稅錢要花在刀口上，3800億特別預算包括1000億的加強社會韌性等項目不宜空白授權，國民黨主張要交付委員會審議；而國民黨擔出的版本只有發放現金相對單純，朝野協商將強力要求以國民黨版逕付二讀，盡速完成立法，請行政院就普發現金的預算趕快送來，在年前發現金。

▲國民黨團召開「莫拿3800億大撒幣 綁架年前發現金」。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團首席副書記長謝衣鳯則指，行政院提出3800億「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」裡，比國民黨所提出的「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」多出改善社會韌性的部分（1000億），但目前經濟情勢還在變化，未來哪個部分會面臨高度風險？謝衣鳯說，如果要在過年前發放現金，國民黨團在朝野協商上，應該要將國民黨版本的「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」逕付二讀，希望朝野能共同來合作。

國民黨立委吳怡玎表示，民進黨說國民黨團綁架總預算議題操作，國民黨確實綁架總預算，但為的是讓民眾安心過好年，國民黨的版本非常簡單，就是普發現金，但民進黨的版本是要「綁架發現金」，加強產業韌性在公務預算就該做的，而且怎麼可能在4個工作天審完，擺明就是不想讓特別條例在4天內通過。

國民黨立委林思銘說，國民黨的版本合情合理又合法，民進黨政府應該將該案逕付二讀，在過年前通過，盡速發放 。國民黨立委洪孟楷批，任何政黨意圖用其他方式延宕通過方現今的特別條例，就是不想讓台灣人民過好年，國民黨團予以嚴厲譴責。