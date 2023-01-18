立法院監視畫面成綠營鬥爭工具　國民黨團：林志嘉應提告徐國勇

▲洪孟楷、李德維、曾銘宗18日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前內政部長徐國勇主持的政論節目《天下第一勇》，公布民進黨立委何志偉去年放置一幅前衛福部長陳時中砂畫像於走廊的立法院監視器畫面，引發譁然。國民黨立法院黨團今（18日）要求立法院長游錫堃、林志嘉說清楚，並公布所有調閱此監視畫面的立委，而林也應代表國會正式提告徐國勇；另外，國民黨團亦會追究相關人員的法律責任跟政治責任。

陳時中2022年競選台北市長期間出席台灣藝術博覽會開幕式，創作出個人砂畫像，結果事後該博覽會創辦人之一的何志偉將該幅砂畫棄置在立法院中興大樓五樓，孰料這段畫面日前卻被《天下第一勇》公布。何志偉回應，立法院監視器畫面外流成特定節目的題材屬違法，將保留法律追訴權。林志嘉則說，監視器外面當然不能外流，會再去瞭解。

國民黨團18日上午舉行「『老大哥在看著你』 立院監視影帶竟淪綠營內鬥工具」記者會，黨團總召曾銘宗表示，2021年4月針對立法院裝設監視器爭議，林志嘉說立法院不容許政治攻防，但徐國勇卻在節目中披露立法院的監視器影像，何等嚴重？立法院是國家民意最高殿堂，重要關口跟立委辦公室門口都有錄影，洽公民眾跟110位立委動態都會被掌握，結果卻被流出給綠媒大放送。

曾銘宗說，國民黨團要求，第一、誰調閱錄影帶？第二、調閱範圍是否還有42位國民黨立委或其他立委？第三、游錫堃、林志嘉該出面講清楚、說明白。第四、國民黨團會追究相關人員的法律責任跟政治責任。

副書記長洪孟楷說，立法院監視畫面被外流且成綠營內部派系鬥爭工具，令他匪夷所思，如此天大醜聞，執政黨目前有無任何態度？

法律面上，洪孟楷羅列可能涉嫌違反：一、公務機關對個人資料之利用，應於執行法定職務必要範圍內為之，《個人資料保護法》第16條但書所定特定目的；二、公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任；三、意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反上開規定，足生損害於他人者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣一百萬元以下罰金。

「有去調閱的立法委員辦公室，才有可能擁有這些畫面。」洪孟楷提及，管碧玲承認有調閱，但也說還有其他委員辦公室申請調閱，因此要求林志嘉公開說明去年有多少立委辦公室向立法院提出調閱要求，並釐清相關責任，另外林也應代表國會，正式提告外流影像的徐國勇。

書記長李德維則說，國民黨團要求民進黨把政治髒手抽離立法院，而管制錄影帶的保六總隊及相關駐衛警單位、立法院秘書處、林志嘉、游錫堃必須要有個態度。