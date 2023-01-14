不只6000！綠委爆料：全民發錢「還有第二波」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只6000！何志偉爆料：全民發錢「還有第二波」

▲▼何志偉爆料，政府有望發放第二波現金！（圖／翻攝自《鄉民大會》）▲何志偉爆料，政府有望發放第二波現金！（圖／翻攝自《鄉民大會》）

記者邱晟軒／綜合報導

行政院長蘇貞昌拍板開春後全民普發6000元，行政院會12日通過攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，送至立院審議。不過，民進黨立委何志偉卻搶先預告，政府有望發放第二波現金！

針對總統蔡英文宣布1800億元「全民共享」發現金，行政院長蘇貞昌拍板每人發6000元。何志偉10日在網路直播節目《鄉民大會》上透露，當初就是因為得知政府本來就準備要發放現金，所以才會呼籲中央「還稅於民」，「不然，我這種民進黨年輕一輩的人，哪敢第一個出來喊要發現金」。

何志偉接著表示，全球疫情大概在3月、4月左右會來到超高峰，所以政府把部分的錢先留著，「而且跟大家報告一個獨家，如果說台灣疫情是安定、穩定的，且經濟狀況也OK的情況下，可能還會再發第二波！政府目前是先把錢留著，先hold著，現階段先發放一點。」

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

關於全民發現金，何志偉去年12月25日就在臉書發文登高一呼，籲超徵稅收「還稅於民」，他許願：民生問題相當重要, 4500億超收稅金應要直接「還財於民」才會讓人民真正有感，以當年度超徵的稅收，隨便用計算機按一按、算一算，台灣每個人都能分到將近2萬元。

何志偉強調，希望政府不要追求數字、財政紀律的數字漂亮，是要真正把老百姓的錢，好好的進行使用，現在台灣的貧富差距擴大，應該要直接發現金，將超徵的稅金發還給人民，這是他們應得的錢。

▼農曆年後普發6000元現金。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲▼農曆年後普發6000元現金。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

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何志偉民進黨發現金6000元發錢

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