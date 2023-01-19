【廣編】一個人也能享受浪漫好食光！台酒《漫煮食光》系列帶你遠離城市的喧囂

▲漫煮食光系列，結合傳統日曬細扁麵與台酒嚴選酒香調理，吃好吃巧一次滿足。

圖、文／臺灣菸酒

今年新曆年與農曆年時間相隔很近，前後再加上聖誕節、尾牙、春酒、元宵節、情人節……等多個節日緊接而來，緊湊的節日感也隨之倍增。

台酒《漫煮食光》推出了紹興櫻花蝦拌麵、紹興香蔥拌麵、鹽麴芝麻拌麵及蒜香茅台椒麻拌麵等四款別具特色的乾拌麵，讓你不出門在家也能做出精緻麵食，滿足每一個喜歡美味的味蕾。

喜歡海味微醺浪漫的你，可以選擇最新上市的紹興櫻花蝦拌麵，嚴選正宗東港櫻花蝦，搭配日式七味唐辛子，用料實在，鮮味十足，內附陳年紹興料理酒包，不只美味，加入酒包的那刻，撲鼻而來的酒香也豐富了嗅覺的體驗。

若是喜愛蔥味香氣，不妨試試內含香蔥、油蔥酥的紹興香蔥拌麵，綜合了香蔥與油蔥酥的獨特風味，再淋上些許的紹興料理酒，不只香氣逼人，更讓人彷彿瞬間穿越時空回到古早年代，重溫在地傳統情懷。

鹽麴芝麻拌麵則是讓喜歡芝麻口味的你可以有另一種選擇。結合了芝麻醬、黑芝麻粒的香濃風味含有清酒粕，一口吃下，讓濃濃的芝麻香氣在口中縈繞，美味無窮。

若是想追求刺激感，那就千萬別錯過蒜香茅台椒麻拌麵！結合了豆瓣、辣椒的獨特椒麻風味，搭配玉山茅台料理酒，將每一口濃郁椒麻蒜香與提升到更高境界。

除了每款麵的獨特風味外，台酒漫煮時光系列相當值得一提的是其中的麵體，每個口味都搭配上了精選後的不同麵體，麵條帶勁彈牙，想要吃軟吃硬都由自己做決定。