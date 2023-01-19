【廣編】大人系泡麵　就是要有台酒「這一味」

▲台酒泡麵系列，加了酒香更對味。*內含料理酒包，請適量食用

圖、文／臺灣菸酒提供

小時候吃泡麵，永遠就是那幾味，不然就是大人泡了什麼麵小孩就跟著吃什麼，但有時候就是會覺得，大人們手上那一碗泡麵聞起來不知道為什麼比較香，偷吃的時候也覺得特別好吃。等到長大後才發現為什麼那一碗泡麵特別好吃，原來是因為加了料理酒提香提味！

身為成熟大人的你絕對不能錯過的大人味料理，像是台酒花雕東坡肉麵，使用遵循古法所釀製的花雕料理酒，芬芳的酒香與醇厚甘鮮的酒感，將紮實的豬肉塊經過獨門花雕酒燉煮過後，口感柔嫩不乾澀，搭配獨特湯頭上桌，如同現煮般的美味連蘇東坡都會望麵興嘆生不逢時，是一種大人才會懂得的多層次五感美味。

喜歡刺激感的大人們，那就一定要試試這款加入玉山茅台料理酒的麻辣酒香豚肉麵，甘冽的酒香與醇柔的酒感，再加上麻而不油、辣但不燥的麻辣風味，賦予豚肉全新口感，讓人擁有一口接一口完全停不下來的爽勁痛快，伴隨大人味的酒香，但絕對是午夜夢迴時都會想吃的那一味。

熱愛傳統美食的大人們萬萬不能錯過紹興雪菜雞肉麵，這款加入了紹興料理酒的泡麵，一抹酒香讓整碗麵香氣逼人，光是聞到香氣都讓人整個活了起來！再佐以醃漬恰到好處的雪菜與口感豐富的冬筍等家鄉菜餚，搭配煨煮濃郁軟嫩的雞肉，每一口都使人可以感覺到「啊～長大真好」的爽快口感。