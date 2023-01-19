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【廣編】重磅新品登場融合「經典美味」　不容錯過的台酒新一代泡麵雙雄

▲▼泡麵,臺灣菸酒。（圖／臺灣菸酒提供）

▲可謂新一代泡麵雙雄，台酒兩款重磅商品「台酒麵攤紹興肉燥拉麵」、「御膳堂酒香蒙古鍋牛肉麵」，滿足各式口味泡麵愛好者。

圖、文／臺灣菸酒提供

當經典口味與重磅新品的濃厚底韻，誰是新一代的泡麵霸主呢？身為資深酒香泡麵愛好者，極力向大家推薦兩款居家常備，實現你泡麵口味自由的台酒新一代泡麵雙雄：異域風味—御膳堂酒香蒙古鍋牛肉麵與家常味百分百—台酒麵攤紹興肉燥拉麵；在這冷颼颼的天氣裡，不論追劇、打電動、一個人的小酌，絕對能夠大大滿足宅在家的你想吃點什麼的心與胃。

今天的選手一號— 御膳堂酒香蒙古鍋牛肉麵，蒙古鍋的想像多為孜然、羊肉，豐富的香料堆砌而成，而御膳堂酒香蒙古鍋牛肉麵打破一般所知牛肉麵的清燉或是紅燒湯頭與蒙古鍋印象；以牛豚骨風味，堆疊出風韻濃厚的湯頭滋味，結合蒙古風味調味，特製的寬麵麵體與大塊軟嫩的牛肉，加入雙鹿五加皮料理酒將味道再昇華，創造居家泡麵不同凡響的風味。在這碗精心調味的麵裡，可以嚐到渾厚湯頭甘甜與特殊調料融合出的醇厚蒙古湯底風味，特製寬麵體的Q彈不過韌；麵與湯與肉一口吃入，絕對滿足冷冷天想來點不一樣的口腹之慾。

選手二號則是經典的台酒麵攤紹興肉燥拉麵，台酒採用特殊工法重現圓麵拉麵食感，當厚實的麵條與肉燥醇厚醬香交織，滾水加入碗裡冒起的熱氣，空氣中瀰漫出紹興料理酒在熱湯中釀醉的香氣，喝上一口湯，嚐上一口最不簡單的絕妙家常口味。

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關鍵字：

臺灣菸酒泡麵牛肉麵肉燥拉麵

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