泡麵吃出儀式感！他用50元食材煮出華麗套餐　萬人按讚：你是神

▲網友將泡麵做得「超華麗」套餐。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

泡麵是許多人的月底吃土救星，但泡麵其實也能吃出儀式感。一名網友分享表示，自己將冰箱僅存的維力雜醬麵、一塊豆腐、2顆雞蛋，做出一道精緻又華麗的餐點，吸引1.7萬人按讚，不少人驚嘆：你是神。

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▲「超華麗」泡麵的材料，50元有找。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）

一名網友在臉書社團「家常菜」發文，教大家如何用「一包維力雜醬麵、一塊豆腐、2顆雞蛋」做出滿滿儀式感的簡單又華麗的泡麵。只見網友先用精湛的刀工將豆腐切成綻放的菊花，並將其加入湯包粉及熱水，蒸15分鐘，讓湯汁與豆腐充份的融合。他還叮嚀，「別忘記放顆枸杞，這樣感覺比較假掰文青一點！」

▲考驗刀工的菊花豆腐。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）

接著將麵煮好後瀝水、放入碗中壓平，再倒扣在盤子上，再來就是把兩顆雞蛋攪拌均勻之後，倒入平底鍋內煎蛋皮，煎好後再將蛋皮包覆住泡麵。隨後可以自己手切辣椒絲、蔥絲等當擺盤，最後一步則是在盤子周圍淋半圈的炸醬醬料，就完成了。原po也分享切蔥絲、切辣椒絲訣竅，還強調「不用切太細，大約可以穿過針孔就好！」

經過網友精湛的廚藝及精美的擺盤，再端上先前蒸好的菊花豆腐湯，原本單調的泡麵瞬間被升級。

▲加上擺盤瞬間升級。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）

貼文一出網友拜倒，「有神快拜」、「要吃這碗麵 儀式感要很重」、「味蕾全打開」、「50元馬上變500元精緻套餐」、「這道菜叫⋯蔥香黃金蛋皮佐台式炸醬乾捲麵」、「很法式，讓我想到一道菜，海鮮佐紅醬燴時蔬蛋=蚵仔煎」、「這菊花我只有在圓山吃過...這刀工要逼死誰啊」。

有網友詢問「所以，吃起來是什麼滋味？」原PO則幽默表示，「超好吃der~味道就跟維力炸醬麵一模一樣」。