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快訊／高雄超商搶案！男持兇器恐嚇店員得手4.4萬　豪賭翻倍遭逮

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港區山明路上某超商店員今（18）日14時30分報案稱，遭1名歹徒持黑色長條兇器恐嚇，並搶取收銀機現金約新台幣4萬4千元紙鈔及櫃台LM香菸1包，得手後逃逸。警方接獲報案後，立即派員至現場採取相關物理及生物跡證，案發30分鐘內鎖定歹徒，並在3小時後追緝到案。

▲▼高雄超商搶案！黑衣歹徒持兇器恐嚇店員　得手4.4萬豪賭翻倍遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄超商搶案！黑衣歹徒持兇器恐嚇店員，得手4.4萬豪賭翻倍遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方比對店家監視器，歹徒為1名男子，著黑色衣服，並戴黑色安全帽，進入內恐嚇店員，得手後騎機車逃逸。小港分局受理報案後立即成立專案小組，調閱沿路監視器畫面分析，發現陳嫌於犯案後即飛奔至鳳山區五甲二路某遊藝場。

▲▼高雄超商搶案！黑衣歹徒持兇器恐嚇店員　得手4.4萬豪賭翻倍遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄超商搶案！黑衣歹徒持兇器恐嚇店員，得手4.4萬豪賭翻倍遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案小組成員見時機成熟，趨前盤查，當場發現陳嫌身著犯案衣服，並於起獲犯案安全帽、犯案兇器螺絲起子、LM香菸1包、贓款新台幣6萬餘元、毒品注射器等物。

經警追查發現，陳嫌於得手後，立即與賭友豪賭一番，贓款即刻倍翻，之後便逃逸至五甲二路某遊藝場內藏匿，惟仍逃不過警方追緝。

所幸超商店員於遇到歹徒強盜時，十分冷靜、臨危不亂，記住歹徒穿著及離去方向，並協助警方調閱監視畫面，全案才能在案發30分內鎖定犯嫌，且於發生後3小時內即追緝到案。

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