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社會 社會焦點 保障人權

WIFI溢波成盜轉通路！內鬼偷帳密勾外賊　樓梯間A走300萬泰達幣

記者張君豪／台北報導

刑事局接獲台北市中山區某虛擬貨幣投資公司報案，該公司表示虛擬貨幣出金系統遭駭客盜轉泰達幣（USDT）11萬5千顆，損失超過新台幣300萬元，刑事局偵九大隊接獲報案後展開調查，發現歹徒具備一定網路資安能力，透過該公司內網WIFI溢波，隔空登入該公司系統盜轉虛擬貨幣到其他電子錢包帳戶，企圖規避警方查緝，警方收網逮捕該公司離職員工蘇男（28歲）及任職金融業的駭客張男（27歲）。

▲刑事局逮捕涉案的離職員工蘇男，並查扣共犯朋分的泰達幣。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉案的離職員工蘇男，並查扣共犯朋分的泰達幣。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉案的離職員工蘇男，並查扣共犯朋分的泰達幣。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，蘇嫌在該公司財務部任職，發現公司每天操盤投資虛擬貨幣進出數千萬元現金，去年4月離職後，記下財務部用來操盤進出虛擬貨幣的關鍵帳號密碼，加上知道該部門有提供內網WIFI網路，蘇嫌離職後曾回公司走樓梯到公司財務部樓層外公共區域，發現出金系統的內網WIFI有溢波可在樓梯間收到。

加上蘇男離職後，該財務公司並未更改出金的關鍵帳密，也未增建一次性動態認證及其他資安防護機制，蘇男在與張男聚餐談到這問題，張男憑藉著自身網路技術認為可盜匯該公司的虛擬貨幣，便夥同張男趁夜到該公司利用WIFI溢波盜匯11萬5千顆泰達幣，到張男預先準備好的人頭電子錢包，

▲刑事局逮捕涉案的離職員工蘇男，並查扣共犯朋分的泰達幣。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局獲報後與台北市信義警分局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，警方調閱監視器、公司財務部員工名單後鎖定蘇男涉案，在台北市中山區將他拘提到案，蘇男到案辯稱盜匯虛幣行為是張男實際操作，他事後朋分約150萬元左右新台幣，但因投資失利損失上百萬元。

警方調查，發現張男把盜匯的虛擬幣透過2次人頭帳戶轉匯，藉此規避警方查緝，最後轉到國外的虛幣交易所帳號，他到案後才驚覺警方仍溯源追到贓款最終流向，張男無奈將得手5萬顆泰達幣（折合台幣155萬元）呈交匯入刑事局的指定的虛幣冷錢包帳戶，供檢警作為扣案證據。

警方查扣泰達幣5萬顆、手機2支及筆記型電腦，訊後依觸犯詐欺、竊盜、妨害電腦使用等罪嫌將兩人移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊，因兩人坦承犯行，且犯後交出犯罪所得、裁定2人5萬元交保候傳。警方呼籲工倉企業重要系統帳號密碼應定期更新、如有員工異動，應即時調整帳密勿共用帳號，Wi-Fi設備密碼亦要妥適設定及管理，避免遭有心人士利用，造成重大損失。

刑事局表示，據Numben報導：近期公布各國安全指數最新排名，台灣是142個國家和地區當中連續2年安全指數第3高，犯罪指數第3低的國家。警政署除強化中央打擊高科技犯罪能量外，並持續積極強化犯罪情資分析、加密貨幣追查技術、輔導科技偵查人員考取國際資安證照，希望透過厚植全國科技偵防能量，以因應未來犯罪趨勢與挑戰。

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