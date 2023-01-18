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社會 社會焦點 保障人權

獨／騎士型YouTuber車禍！14萬黃牌擊落直行車　認「我大意了」

記者許權毅／台中報導

時常在網上分享騎車影片的YouTuber阿筌日前自台北騎車到台中工作，不料15日準備返回旅社時在西屯區發生車禍，阿筌行經一處巷弄要轉彎時先禮讓直行車，但視角被一台轎車擋住，也未注意有一名王姓騎士準備通過，導致2輛機車在路口發生碰撞。警方初判肇因為黃男（阿筌）未禮讓直行車，王男則是未注意車前狀況，詳細肇責待釐清。

▲▼ 。（圖／變態阿筌の機車日常）

▲▼騎士型YouYuber阿筌15日在台中發生車禍，所幸人並沒有嚴重受傷。（圖／Facebook／變態阿筌の機車日常授權）

▲▼ 。（圖／Facebook／變態阿筌の機車日常授權）

YouTuber阿筌在社群平台PO出影片表示，15日準備要返回住宿的地方，左轉時跟對向直行車發生對撞，不過還好他跟對方都沒有什麼明顯外傷，就等事故初判表出來再討論。記者實際詢問阿筌，他則說：「當下我要左轉停下，汽車要讓我先過，我確認沒燈光就轉過去，轉過去就看到他衝過來撞到了，其實我覺得也沒有誰對誰錯，就是都在汽車造成的對方視線死角，人都沒有大礙就好，剩下的賠償就看怎麼處理，希望提醒大家通過路口可以多注意。」

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼事發地點在台中市西屯區西屯路與光明路口。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

第六分局指出，本案發生在15日21時34分，40歲黃男（阿筌）騎乘大型重機車由西屯路左轉光明路，與28歲直行西屯路的王男發生碰撞，黃男機車車頭與右側車身受損，王男則是車頭與左側車身受損，雙方均無酒駕。

阿筌補充說，自己前幾天從台北騎車下台中工作、見廠商，當時離住宿地點僅3分鐘，卻不慎發生意外，也坦言自己真的大意了。YouTuber阿筌經營頻道「變態阿筌の機車日常」訂閱約2萬人，時常分享機車評測、道交日常等。據悉，他所騎乘的車輛為Aeonmotor STR 300，要價約14萬起跳，排氣量278cc的黃牌機車。

▲▼ 。（圖／變態阿筌の機車日常）

▲直行騎士王男受到擦挫傷，所幸無大礙。（圖／Facebook／變態阿筌の機車日常授權）

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