「5條通」敗在豬隊友的車頭燈　警問身份還反嗆：嘟嘟好就好

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前晚間巡邏時發現對向機車雙載，車頭燈未開啟，攔下詢問2人身份，駕駛如實回答，後座的41歲陳姓男子一再閃躲，還報上已過世的某人身份證，員警明明有看到陳男身份證，但陳就是不拿出來，後來禁不住一再逼問，陳男坦承揹負5項通緝，還回嗆警方「嘟嘟好就好」。

▲▼台中警方晚間巡邏時，發現1輛機車車燈不亮，攔下盤查意外逮捕5條通緝的男子。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局豐原派出所所長林樹鉉、警員許祖昊，日前晚間11點15分，騎車巡邏到成功路與成功路541巷口，發現對向1輛機車雙載，未開大燈，2人立即回轉上前攔查。

坐在機車後座的陳男面對詢問「我到底怎麼了」，佯裝配合報了一組身份證證號，還說自己改過名字，對於該證號的生日、地址等資料應答如流，且聲稱沒帶任何證件，但警方一查，該證號的人已死亡，內心開始產生懷疑。

陳男從隨身包包中拿出香菸試圖減緩緊張情緒，不料卻把菸拿反，手直發抖，眼尖的員警從包包開口看到身份證，陳男誆稱包包是駕駛人所有，仍然拒絕拿出身份證，「明明包包內有身份證，為什麼不拿出來？」「為什麼不給我看？」「有什麼事情不敢講？」「發生什麼問題要好好面對？」

警方憑藉經驗分析，陳男可能是通緝犯，於是告知陳男依照警察職權行使法第7條規定，警方得帶回派出所詢問，陳男見無計可施，鬆口向警方坦承自己是通緝犯，還回嗆「嘟嘟好就好」，顯然對於員警的逼問很不耐煩。

警方一查資料，陳男從2021年就陸續遭到新北、桃園、台中地檢等地發布包括毒品、竊盜、侵占及背信案等5條通緝，其中2件如果入獄，得面臨6個月的徒刑，這時也一旁的友人也嚇到，不知道陳男是「通緝犯」，警方訊問後，將陳男移送台中地檢署偵辦。