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台南東區林森多目標立體停車場動工　黃偉哲：人文東區新地標

▲台南市交通局舉辦「台南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場新建工程」開工動土典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局舉辦「台南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場新建工程」開工動土典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府向中央爭取9座前瞻立體停車場已如火如荼展開施工，18日由市長黃偉哲主持「台南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場新建工程」開工動土典禮。

市長黃偉哲表示，本案基地位處於東區精華地段，周邊緊鄰住宅區、學校及行政機關，交通局將土地效益最大化，利用停車場立體多目標開發，規劃東區林森圖書館、辦公廳舍及停車空間等多元公共服務空間。

▲台南市交通局舉辦「台南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場新建工程」開工動土典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲強調，東區有著深厚的文化底蘊，為本市文教、藝文重鎮，各項重大開發計畫及公共建設陸續進行中，更是人口密度最高的行政區。為提升東區生活品質與擴大停車供給，配合前瞻基礎建設計畫所爭取的立體停車場，即有3處位於東區，包括東區青年路E8、文化中心E5等2座前瞻立體停車場以及18日開工之第3座林森立體多目標停車場。本案工程經費為11.74億元，由中央補助經費3.09億元，完工後，將成為台南市量體最大之立體停車場，不僅增加停車空間，解決民眾洽公一位難求的課題，更有效利用停車場用地多目標設計，將林森圖書館及辦公廳舍融入其中，可望成為東區的新地標。

交通局長王銘德表示，東區林森多目標立體停車場位於台南監理站內(林森路一段與崇德路口)，鄰近三角公園、住宅區及行政機關，立體停車場規劃地下1層、地上7層，外觀以格柵設計串聯了南北向綠色軸帶，並留設通透的街角空間與友善的人行步道環境，將停車場與環境景觀有效整合。東區林森多目標立體停車場預計於2025年8月完工啟用，未來將提供汽車停車位545席，機車停車位857席。

▲台南市交通局舉辦「台南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場新建工程」開工動土典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，停車場完工啟用後，可有效紓解周邊的停車需求，並提供民眾人文薰陶、行政洽公等多元服務空間，更加提升東區整體生活環境，未來營運將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車環境。

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