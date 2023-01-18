名列台南十大傳奇！台銀前6「抗議車」霸佔車位3年　清晨全數拖吊

▲台南市政府交通局在台南市警二分局警方協助下，將台銀前6部抗議車全部拖吊移置。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

被列為台南十大傳奇之一，中西區府前路一段台灣銀行前「抗議車」，因長期占用停車位，經交通局開會決議認定因為車輛有加裝「框架」，屬於廣告占用道路情形，已違反遊動廣告物相關規定，依台南市廣告物管理自治條例第12條第5款、第20條第3款及第28條定強制移置，於18日清晨6時執行拖吊，車輛移置中北拖吊場保管。

陳姓車輛管理人，之前於接獲交通局公告後已將標語收起，但車輛依然停放佔用且自行改裝之框架仍未移除，經市府認定框架仍屬廣告車行為，故於18日清晨6時0分由交通局、轄區第二分局員警等前往實施拖吊作業。現場6輛車輛均拖吊移置中西區車輛保管場，過程平順無事故。

交通局指出，市中心陸續查獲車輛加裝框架張貼廣告，且長期占用路邊停車格位，交通局1月13日完成公告納管該類車輛為遊動廣告，禁停市區特定路段與時段，並優先針對停車熱區路段加強稽查，因車主逾限未改善，交通局聯合警察局於18日拖吊6部停放府前路台灣銀行前之違規車輛。

交通局局長王銘德表示，有關府前路6部違規遊動廣告車輛，已依法函請車主限期改善並完成送達程序，因車主逾期限仍未改善，故予以強制移置，車主後續領車除需負擔移置保管費外，車輛離場時如未拆除框架行駛道路，現場員警仍可依法取締，並再次強制移置保管。

交通局長王銘德呼籲，為改善停車秩序及交通安全，台南市將加強稽查長期占用及違規遊動廣告車輛，以期合理分配有限停車資源及維護交通安全。

據了解，中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到6部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，因市區路邊停車格位十分有限，銀行前洽公停車需求更是一位難求，該陳姓車主長期佔用停車格，引起民眾不滿，台南市政府因此和陳男展開一段長達3年多的「大鬥法」，台銀前抗議車，甚至被民眾稱為「台南十大傳奇之一」。

該名陳姓車主與台南一知名人士間有債務糾紛，從2019年11月間開始，即以自小客車、小貨車等4-6部車輛改裝懸掛白布條、看板，停放在中西區府前路一段台灣銀行前方的路邊車格位，並在車上牽掛抗議標語，由於市區路邊停車格位原本就一位難求，這些車輛又長期占用這些有限停車格位，讓往來銀行洽公的民眾無法利用停車，引發民怨與不滿，紛紛向台南市政府陳情投訴，要求處理。

該名陳姓車主其實都有依規定繳交路邊停車費，6部車長期停用，1年也要花上50萬元左右，但他為了表達內心的不滿，根本不在乎花這些停車費，且為規避在同一席停車格位連續3天不動，就會被通報移車的規定，他還會定時自行「移車」。但站在市府的立場，路邊停車收費是一種手段，目的是提高停車格位的周轉率，讓有限的停車格位能獲得最佳利用，該名陳姓車主的行為，無疑妨害其他民眾合法停車權利，於是就展開3年多的「大鬥法」，如今隨著6部「抗議車」被拖吊，暫時畫下句點。