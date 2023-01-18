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看不慣台人出國窮遊、嫌國旅爛！他出差京都半年「台南勝」

▲▼赴日台灣旅客自由行，自由行，日本自由行，赴日旅客，赴日旅客自由行，旅人，自助旅遊，自助旅行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲很多台灣人喜歡去日本玩。（示意圖，與本文無關／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在有些人覺得國旅不好玩，不如存錢出國，尤其日本獲得超高聲浪。就有網友表示「不是有很多台南人自詡台灣京都嗎？」將台南和京都做比較，直呼從交通到餐飲，都是日本大勝。不過，一位曾出差京都半年的上班族就回文，「我本人最看不慣的是出國窮遊，然後說台灣旅遊品質多爛」，分享心得直搖頭。

有人日前在PTT的Gossiping板上問卦「去日本玩真的比國內便宜嗎？」文中大推日本比台灣好玩。就有上班族回文，「之前在京都出差過半年，分享一下心得」，首先是交通費，日本就是比台灣貴；住宿的話，如果只有台幣3千塊的預算，在櫻花季只能住日本商務旅館，「大概就是打開你的行李箱很勉強那種，好一點的旅館其實都是2萬日幣（約台幣4643元）起跳。」

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餐飲的部分，他直呼「200塊（台幣）在京都只能吃屎」，去年回台灣特別去台南玩時，5百塊台幣就吃了一堆店，「拉麵、丼飯這種，對比就是麵店、滷肉飯的東西，你怎麼不去吃京都各種料亭？」至於環境，他認為京都的春秋兩季確實大勝台灣，「但是夏冬比台灣還地獄，如果你夏冬要出遊，千萬別首選京都，所以一年來看其實是平手。」

▲日圓,日幣,換匯。（圖／記者陳依旻攝）

▲回文網友認為，京都花費頗高。（示意圖／記者陳依旻攝）

接著提到購物，很多人會認為MADE IN JAPAN就是品質保證，但他卻說，「八卦是，你現在買到的日本製，裡面都不是九成九日本製的」，因為日本製是指「只要最後一個工法在日本完成，就是日本製」，譬如保溫杯都做好之後，最後送日本品管，然後貼上貼紙也算日製。

最後，回文網友表示，「在京都，300台幣連京豆腐名店都吃不起」，看不慣台灣人出國窮遊、又嫌台灣旅遊品質很爛，而且如果只單純拿台南跟京都做對比，「比京都？一個破產又人口外移、高度老化的城市，有什麼好比的？就像金閣寺那樣，外面給你看是光鮮亮麗的，但是京都的問題，你住過京都長期你就知道了，台南還至少可以讓人住。」

回文底下意外爆共鳴，「外國的月亮比較圓，QQ」、「推，很多人出國人設大變，然後對台灣頤指氣使」「最近正在規劃東京旅遊，說真的大家愛說嘴的日本住宿便宜品質好，我還真的沒辦法認同，大部分三四星的飯店，雙人房你要5千內解决真的很難，都是那種20平米以下的商務房（6坪以內），行李箱沒辦法攤開那種。」

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