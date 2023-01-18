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全文／賴清德拋民進黨新使命「守護台灣」　4革新打斷手骨顛倒勇

▲民進黨新任黨主席賴清德宣誓就職。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德（左一）正式就職民進黨主席。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德18日正式宣示就職，發表「1項使命、2項任務、4項黨務革新」目標，直指民進黨過去追求的目標是民主，對抗的對象是專制獨裁的國民黨，未來面臨中國威脅，民進黨的新使命是守護台灣，促進台灣的民主、和平與繁榮；對於兩岸立場，他重申總統蔡英文「4個堅持」路線，強調「和平靠國防，國防靠全民」，並點出「為台灣團結奮鬥」與「為國家提出願景」2項任務。

此外，面對民進黨去年遭遇九合一選舉挫敗，賴清德表示，他將推動4項黨務革新，包括：積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題；積極運用民主原則甄補人才；積極找回支持民進黨的多元力量；積極回應年輕世代的需求。他說，要誠實地面對民進黨不足之處，「打斷手骨顛倒勇」。

▲民進黨新任黨主席賴清德受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨新任黨主席賴清德就職，與代主席陳其邁握手致意。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德今天致詞全文如下：

陳其邁代理主席、監交人仲裁委員會廖福特委員、柯建銘總召、中評會賴瑞隆主席、各位中常委、中執委、中評委、黨內全體同志，還有在電視機前、網路上觀看直播、關心民進黨的所有國人朋友，大家午安、大家好。
 
今天，我懷抱著戒慎恐懼的心情，接任民主進步黨第十七屆黨主席，正式扛起重整民進黨旗鼓、邁向新局的重責大任！
 
我要先感謝，在星期天的黨主席補選，用神聖的選票，交付我帶領民進黨繼續前進的所有黨員同志，有創黨的前輩、有年輕的民主新苗，不分性別、不分地域，我會時刻提醒自己，你們投入票匭的每一張選票，都乘載著對我最深切的期許。
 
我也要感謝這段時間，在我進行全國巡迴檢討時，所到的每一個地方，願意真誠提出批判和建議的每一位朋友。你們都在愛裡說真話，愛之深、責之切，都是希望民進黨能夠徹底革新，再度肩負起對台灣的責任。
 
你們的每一張選票、每一項建議，都將是民進黨再起的能量，我無比珍惜、心存感激，必定全力以赴，不負所托。
 
在此，我也要感謝陳其邁代理主席，從選戰結束至今迅速補位，穩住黨務，順利完成黨主席補選工作，也讓黨持續和社會各界對話。
 
在這裡，我們用最熱烈的掌聲感謝代理主席陳其邁市長，也感謝中央和地方黨務同仁的辛勞，我們再給一個掌聲。
 
從2016年民進黨重返執政以來，我有幸以不同的角色參與民進黨的執政。獲得支持時我同感光榮，面對挫敗的時候我也深自反省。
 
對於九合一選舉的結果，我曾說過：就像是「礦坑中的金絲雀」，是民意在對我們提出示警，我們必須誠懇地接受敗選的結果，以及各方的批判，虛心檢討，失敗不能失志，還要從失敗中記取教訓；也要誠實地面對民進黨不足之處，檢討改進，「打斷手骨顛倒勇」。
 
特別是，民進黨是執政黨，我們必須做政治的表率，更要體認到人民對我們有更高的期待，也會用更嚴格的標準來檢驗我們。我們一定要用具體的行動，來回應社會的期待，才有可能重新贏得人民的信賴，重新出發。

因此，我鄭重宣示，我將帶領全黨同志結合社會各界的力量，共同完成一項使命、兩項任務，以及四項黨務革新！

先談積極推動四項黨務革新，從重新擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」以及「綠色執政，品質保證」的招牌開始。

第一項革新，積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題：對執政黨而言，法律只是最基本的標準，我們必須要用更嚴格的標準來自我要求，才能回應社會期待。
 
所以任何與黑金相關的人或事，民進黨將採取積極行動，嚴正黨紀，落實排黑條款、廉政條例，徹底解決黑金影響民進黨的價值和聲譽！
 
我們也要以誠信原則建立制度，來審視本黨候選人的學倫問題，並要求所有從政同志誠實面對，以真實和能力來爭取民眾的支持。
 
第二項革新，積極運用民主原則甄補人才：我們要以公平、公正、公開的機制，來擴大人才的甄補，更要以民主原則來團結民進黨。
 
民進黨自創黨以來，就是大鳴大放，是對內競爭、對外團結的民主政黨。一個民主政黨的人才甄補機制，民主就是最重要的原則。團結不怕競爭，競爭更助團結，內部的民主競爭，是一個政黨茁壯的養分，我們會完善黨內機制，用民主來回應社會的期待。

第三項革新，積極找回支持民進黨的多元力量：執政黨必須傾聽社會多元聲音，虛心面對不同意見，民進黨執政絕非不能被批評，基於事實、有助於進步改革的建設性意見，更不會是禁忌。
 
民進黨將盡最大的努力，擴大社會對話與連結，聆聽不同的意見，讓黨成為連結社會的平台，做執政團隊與社會的橋樑。
 
而作為黨主席，我也要懇請所有的支持者和我們一起擴大同溫層，廣納各方的意見。找回更多的朋友，集結更多期待台灣更好的力量。

第四項革新，積極回應年輕世代的需求：這次選舉，我們失去許多年輕朋友的支持。我們必須更積極回應價值議題，也要更有效解決年輕朋友最在乎的生活困境等問題。
 
因此我將邀請更多不同領域、甚至不同政治屬性的年輕朋友，共同組成一個面對青年議題的工作小組，規劃一個擴大相互溝通、相互理解的機制，針對年輕世代所關心的居住正義、低薪問題、世代正義等問題，來提出改革方案，也作為施政的參考。
 
同時，青年人才培養，是一個政黨能否生生不息的關鍵。民進黨作為一個重視年輕人才的政黨，我們不只要建立更好的培力機制，更要鼓勵黨內的年輕世代，深入基層，爭取服務人民的機會。無論是黨工還是公職，將成為承接多元意見的載體，而非只是資訊下達的管道。
 
這四項革新，不只是我們針對過去的不足，必要的修正；也是我面向未來展開新局，必要的行動。
 
再來，我們要完成的兩項任務是，「為台灣團結奮鬥」、以及「為國家提出願景」

作為黨主席，我會竭盡所能，團結黨內，不讓力量分散，並且整合所有期待台灣民主進步的聲音。無論過去我們有過何種不同的主張，都不會，也不該，成為現在我們團結前進的阻礙。

此外，我們也要建立國家利益為優先的政黨文化，盡全力擴大團結，爭取人民支持。民進黨創黨至今，已經邁入第37年，我們共同經歷過執政時的光榮和榮耀，也共同經歷過敗選時的挫折和低谷。

這一路走來，不變的是，光榮不能使我們驕傲自負，挫折不能使我們失意喪志。

每一次的挫敗後，我們始終能夠團結以對，用行動來說服台灣人民，民進黨仍然是一個充滿韌性，且願意為實現理想而付出的政黨，為台灣團結奮鬥！

同時，我們也要向社會展現，民進黨始終是一個負責任的政黨，也是一個勇於為台灣擘畫未來的政黨。

在2011年的蔡英文主席，集結社會各界之力，提出「十年政綱」作為國家發展的治理藍圖。在十多年後的今日，無論是時空環境，還是整體社會經濟結構，都有相當的差異。

我們有必要提出新的國家願景，再次說服人民，民進黨是有能力、負責任、且有願景的政黨。

因此，我將請中央黨部和新境界智庫共同規劃，凝聚社會各界共識，並用最嚴謹的討論，提出未來台灣的願景藍圖。

最後，我希望大家共同完成民進黨的新使命，就是守護台灣，促進民主、和平與繁榮。

民進黨在1986年9月28日威權年代創立，是台灣這塊土地上長出來的第一個本土政黨，民進黨的使命就是為台灣打拚。

多年來，民進黨結合台灣各界的力量，一路上從打破黨禁、報禁，廢除刑法100條，爭取百分之百的言論自由，以及推動國會全面改選、總統直選，帶動台灣的民主發展以及國家進步繁榮。

過去，民進黨追求的目標是民主，對抗的對象是過去專制獨裁的國民黨，未來面臨中國的威脅，我們的新使命就是守護台灣，並且促進台灣的民主、和平與繁榮。

我們具體的方針，就是拚經濟、顧民生、強國防、保和平。有道是「民以食為天」，台灣也有一句諺語說，「顧佛祖也要顧腹肚」，拚經濟是第一要務，經濟好，人民生活富足，才有力氣保家衛國。

未來，民進黨必須持續提出負責任、符合國家需要的產業發展藍圖，而經濟發展的果實應該由全民共享，要兼顧民生，不該遺漏任何一群人，更必須以有餘補不足，平衡貧富差距，以建立和諧、包容的社會。

和平是每一個人共同的期盼。印太區域與台海的和平穩定，不只符合世界各國的利益，也是區域中的各個國家，包括台海兩岸，持續繁榮發展的關鍵；更是區域中每一個人的共同願望。我相信，這應該也是兩岸人民的共同期盼。

然而中國威權主義的擴張，不僅已經對台海和平穩定造成威脅，更是全世界都必須嚴肅面對的課題。

民進黨主張，台灣不僅要積極與理念相近的盟友合作，共同努力維持區域和平的穩定，更要清楚認知，綏靖主義無法換取和平，只有團結全民、強化自己的國防實力，才能真正守護自己的安全。正所謂「和平靠國防，國防靠全民」。

我們要強調，片面改變台海現狀，破壞區域和平穩定的作為，不會得到國際社會的支持。

在我帶領下的民進黨，會持續站穩「四個堅持」，也就是，「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國主權與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」。我們會用最大的努力，來維持區域和平穩定的現狀。

從今天起，我們就要努力實現這些目標，敬請大家團結合作。另外，也跟大家報告，我特別邀請高雄市前代理市長許立明，來擔任黨的秘書長，以及許嘉恬、楊懿珊、黃建嘉三位優秀的青壯世代，來擔任黨的副秘書長。

他們幾位都有豐富的政治歷練，也有中央和地方的服務經歷。我們將結合跨世代、跨領域的力量，讓民進黨繼續前進，請大家再給他們一個鼓勵。

民進黨要大步向前，需要黨內、黨外的支持，我要再次懇請所有的黨員同志和國人朋友，持續給予民進黨指教和建議。民進黨有決心也有行動力，會繼續扛起重責大任，將台灣打造成一個民主、和平、繁榮的新台灣！

再過幾天，就是農曆新年。在這裡向大家先拜個早年，新年新希望，祝福大家新春愉快，事業順利，闔家平安幸福！謝謝大家！

▲民進黨新任黨主席賴清德就職致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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