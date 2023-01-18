如何處理黃承國？　賴清德：任何人違反黨紀「一定嚴明處理」

▲民進黨新任黨主席賴清德今正式就職。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨英系中常委黃承國因遭同黨立委何志偉指控涉黑，主動要求啟動調查，自去年12月初至今均未出席中常會。民進黨主席賴清德18日宣示就職，被媒體詢問如何處理黃承國的問題？他說，黨的黨紀是針對所有人，沒有特別說要針對哪個人，只要任何一個人違反黨紀，「黨紀一定是嚴明處理」。

賴清德今天宣示就職民進黨主席，並發表談話提出積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題等目標，宣示民進黨將落實排黑條款、廉政條例。會中有媒體詢問，賴清德如何處理黃承國的問題？他回應，民進黨的黨紀是針對所有人，沒有特別說要針對哪個人，只要任何一個人違反黨紀，「黨紀一定是嚴明處理」。

另有媒體提問，賴清德稱要創造以國家利益為優先的政黨文化，但國民黨主席朱立倫今天在中常會提出許多質疑，未來是否與國民黨主席展開會談或互動？賴清德笑說，目前還沒有想到這個問題，目前想到的是怎麼樣迅速落實4大黨務革新，完成2大任務以及進行1大使命的工作，還沒有想到其他的。

此外，由於賴清德接掌黨魁後，被解讀為正式開啟「黨政分離」的時代，一說指擔憂賴清德沒有行政權也沒有立法權，可能成為「陽春黨主席」，另也傳出擔心總統蔡英文提前跛腳的聲音，媒體詢問如何拿捏黨政份際？對此，賴清德回應，他秉持分工合作、團結打拚、運用過去所培養的默契3原則，自然可以迎刃而解，這個議題總統蔡英文在元旦時就已經向國人報告，不管是透過黨內機制、平常意見交流，溝通通暢無阻，未來府院黨的運作應該還是會持續順暢。

至於媒體詢問，是否已經規劃參選2024總統？賴清德笑回，今天剛接黨主席，剛剛跟全體黨員和父老鄉親宣示，他帶領民進黨要完成1個使命、2個任務、4個黨務革新，這些都是目前要劍及履及去做的，「所以沒有想到其他」。