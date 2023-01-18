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農曆年前6千元拿不到　李貴敏轟民進黨：心口不一、藉故拖延

▲▼立法院 朝野協商 柯建銘 曾銘宗 112年度中央政府總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院聯席委員會審發現金特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院經濟等5委員會18日續併案審查全民共享特別條例，但全條例7條文、甚至連法案名稱都未達共識，因此將全部條文保留送朝野協商，若依相關程序，該條例要進入1個月冷凍期，普發現金最快要等到4月。對此，國民黨立委李貴敏轟，還稅於民，天公地道，壞年冬，發現金好過年，民進黨就別再「心口不一」，藉故拖延了。

依照立院職權行使法規定，議案送出委員會若須經朝野協商，除非朝野協商達成共識，否則相關議程要進入冷凍期1個月後才能表決處理，而本次立法院延會只到19日，因此全案想要在農曆年前三讀「已不可能」。對於相關時程，民進黨團總召柯建銘今天也表示，全部條文保留出委員會的話，要朝野協商1個月，最快2月20日表決、政院送預算、院長備詢、付委審查、一個月後表決，一定會走這樣的路徑，算起來差不多要到4月。

「連年超徵，去年更超徵4950億，只拿些許現金還給人民，有這麼困難嗎？」李貴敏批，只要先把有共識的「普發現金」立即通過，一人一萬元現金就可以立即發放。

李貴敏認為，至於彌補台電虧損及其他已在前瞻預算第四期或總預算已有編列的部分，或是行政院要求的空白授權，實在不應拿來綁架人民原本就該有現金發放。稅收超徵，如果不願意「還稅於民」，至少應拿去還債。就別再欺騙人民，還想以全民共享經濟成果之名，搞些政策買票、大撒幣的把戲，或動其他的歪主意、壞念頭了。
 

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