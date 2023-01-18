春節連假來了　台東各鄉鎮市垃圾清運時間公布

▲台東縣政府呼籲春節期間，垃圾請勿隨意棄置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



今年農曆春節一連10天假期，台東縣政府配合年終大掃除及春節期間垃圾清運需求，規劃112年春節期間各鄉鎮市垃圾清運時間，1/21除夕當天加班清運垃圾(部分鄉鎮調休)，1/22(初一)至1/23(初二)停收2天(鹿野公所出勤清運)，1/24(初三)起陸續恢復清運(部分鄉鎮調休)。

縣長饒慶鈴表示，今年春節連假長達10天，呼籲鄉親們停止清運期間，切勿將垃圾放置在家門前街道旁、騎樓、人行道或隨意棄置，易發生犬貓咬破散落、發臭及引來蒼蠅等造成環境髒亂題，家中垃圾請妥善分類貯存，並配合各公所垃圾清運時間。

環保局提醒，民眾年終大掃除清理室內環境之外，別忘了清理居家外的周邊環境，如閒置空地雜物及積水容器的清除與整理亦是重點，大家一起捲起袖子維持居家好環境及防範病媒蚊孳生。

如有汰換家中老舊家具、家電等大型廢棄物，需協助載運，可先與所在地的清潔隊聯絡，清潔隊會安排專車依預定時段前往清運，以避免春節前造成預約清運壅塞；並請民眾預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊就會依約前往清運，切勿私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上，以免造成環境髒亂及影響交通安全。