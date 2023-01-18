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中橫關原段春節調整放行時段　每日7至17時單向輪流放行後封閉

▲▼中橫關原路段自去年4月26日發生大規模坍方後，持續搶修至今。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼中橫關原路段自去年4月26日發生大規模坍方後，持續搶修至今。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路台8線117.4k關原大規模坍方災害搶修路段，公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段考量春節連假疏運交通需求調整通車時段，連假結束後自1月30日起恢復原四時段放行。

關原路段自災害發生後因搶修施工需要，於台8線114.6k~120.6k（關原至金馬隧道）路段採每日7時至8時放行、10時放行1次、12時至13時放行及15時放行1次四時段供人車通行。

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太魯閣工務段表示，考量春節連假疏運交通需求，於連假（1月20日至1月29日）期間7時至17時開放通行，因災害路段路幅狹窄，難以會車，將採單向管制輪流放行，17時後道路封閉，連假結束後自1月30日起恢復原四時段放行。

▲▼中橫關原路段自去年4月26日發生大規模坍方後，持續搶修至今。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

工務段同時指出，因邊坡整體復建工程尚未完成，搶修團隊為維護人車通行安全，每當放行時段均安排人員於災害現場警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，用路人行經此路段時請務必耐心配合，小心駕駛依序通過；此外，搶修團隊提醒，本災害路段如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

公路總局籲行駛山區道路，出發前宜充分掌握沿線交通狀況並考量旅行時間配合管制措施及早動身，以免影響行程；山區道路路況多變，行程規劃宜有預備方案，並請利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」查詢最新路況，隨時注意收聽路況廣播訊息。

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