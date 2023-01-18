因應春節車潮！花蓮高寮大橋臨時便道完工　禁行15公噸大型車

▲高寮大橋便道採日間通行，夜間、颱風、大雨則禁止通行，且超過15公噸以上大型車也禁止通行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

去年0918強震造成高寮大橋及崙天大橋倒塌，為提供緊急搶災、消防、救護及民眾通行使用，花蓮縣政府積極施作臨時便道，高寮大橋的臨時便道於18日完工，花蓮縣長徐榛蔚17日在建設處副處長張志豪及玉里鎮長龔文俊的陪同下，前往高寮大橋便道視察通行前施作狀況，以因應農曆過年前返鄉及旅遊的車潮。

徐榛蔚表示，高寮大橋便道於18日通車，採日間通行，夜間、颱風、大雨則禁止通行，且超過15公噸以上大型車亦禁止通行，請用路人務必留意通行時間。高寮大橋便道由縣府協助施作，後續由玉里鎮公所負責安全管制及設施管理。

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▲花蓮縣長徐榛蔚（右四）前往高寮大橋便道視察通行前施作狀況。

徐榛蔚關心0918地震災後重建情形，積極向中央政府爭取震災受損設施重建經費，行政院於去年11月9日核定高寮大橋重建經費9億9,404萬2千元、崙天重建經費2億6,990萬2千元、玉長大橋重建經費5億2,798萬7千元，目前已委託廠商設計規劃中。

考量到鄉親的實際需求，縣府特別延長0918 震災後危險建築物拆除補助受理時間，從111年底延長至112年3月31日，有申請需求的鄉親可運用0918震災資訊專區（https://0918.hl.gov.tw/Default.aspx）查詢相關辦理文件。