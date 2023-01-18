屏東鹽埔漁港外籍船員休憩處所啟用　充滿伊斯蘭、海洋休閒風

▲鹽埔漁港外籍船員盥洗暨休憩設施啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

漁業署、東港區漁會攜手合作，在鹽埔漁港安檢所後方港邊打造三座彩繪貨櫃小屋，洋溢伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格，作為「鹽埔漁港外籍船員盥洗暨休憩設施」，提供外籍船員們上岸免費熱水淋浴、祈禱和休憩，趕上今年過年前送上大禮。

今（18）啟用儀式，由漁業署漁政組組長劉福昇、屏東縣海洋及漁業事務管理所技正林柏辰、東港區漁會理事長蕭文明、總幹事鄭鈺宸、海巡署鹽埔安檢所副所長康志安、磐古工程顧問有限公司設計主任鐘啟盈、屏東縣漁工職業工會代表、海星國際移工服務中心代表共同揭牌，過年前就讓外籍船員們進駐體驗各設施，並贈送春節禮物水果禮盒和旗魚鬆，讓他們提早歡喜過年。

漁業署與東港區漁會於2020年共同合作建置東港漁港淋浴間，免費提供外籍船員洗熱水澡，獲得各界好評。去年再度攜手合作打造「鹽埔漁港外籍船員盥洗暨休憩設施」，不僅可提供熱水淋浴，還新增規劃了祈禱室和休息室，共三座彩繪貨櫃小屋休憩區，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計，總計畫經費約336萬，於日前完工。

漁業署感謝外籍船員來臺灣工作，默默的耕耘付出，近年來外籍勞動人權意識抬頭，政府越趨注重與投入外籍船員勞動環境改善、勞動權益保障，福利設施提升等項目，為提升對外籍船員福利照顧及生活需求與品質，營造和諧友善之勞動環境，讓這些長年離鄉背景為台灣漁業發展付出的外籍船員，像家一樣的溫暖與關懷，岸上也有個可短暫休憩的地方，生活更舒適。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，到去年底統計，外籍船員有3千3百多人，他們長年在海上工作，近海的二、三周回港，走遠洋的半年一載返港，得和家人分離，從事辛苦的捕撈，面對無盡大海，難測的自然天險，還有海上強盜或不友善國家的武力威脅，是一個吃苦的工作，目前國人很少人願意讓子孫上漁船工作，造成漁船勞動力缺乏，近半數以上的漁船須仰賴外籍船員，補充了台灣漁業勞動力的缺口，繼續供應國內龐大水產品食物需求，穩定漁價，感謝外籍船員的付出。