百達翡麗怒了！委託神秘客拿550萬名錶測試維修　竟遭侵吞典當

▲神秘客侵吞已停產的百達翡麗Nautilus5726/1A-010還拿去典當。（圖中型號為5726/1A-014／翻攝百達翡麗網站）

記者劉昌松／台北報導

洪姓男子前年受雇幫名錶商百達翡麗測試台灣維修中心服務品質，因此取得1支價值500多萬元的Nautilus 5726/1A-010男錶，但事後卻拒不歸還，還希望以報關價約50萬元購買，百達翡麗氣炸提告侵占，檢警為此發動搜索，赫然發現錶已被洪男典當170萬元，最後洪男贖回手錶歸還百達翡麗，台北地檢署18日依侵占罪將洪男起訴。

瑞士商百達翡麗為了確保顧客享有完善的售後服務，在全球各地會安排神秘顧客，持公司提供的手錶到服務據點送修，然後回收，藉此紀錄顧客實際體驗，並測試各據點的維修速度及品質，2021年間，百達翡麗委託瑞士商數碼體驗公司，在台灣以美金150元(現約台幣4500元)的代價，找來洪男擔任神秘顧客。

洪男因此收到現已停產Nautilus 5726/1A-010男錶，依約拿去民生東路服務中心三段的服務中心送修，但手錶修完後，洪男拒絕把錶送回，還根據百達翡麗當初送錶來台的報關單據，要求要依單上的價格約50萬元買下這隻手錶。

百達翡麗認為這支錶在蘇富比拍賣市場上價格550萬元，不可能就這麼輕易賣掉，尤其這和雙方原先說好，必須回收才能測試服務據點維修情形的約定完全不同，百達翡麗因此和數碼體驗公司一起提告侵占。

為了避免這支百萬名錶流入市面，檢警收案後展開搜索，發現手錶已經不在洪男家中，洪男坦承已經拿去質借170萬元，經協調後，洪男將錶贖回，並交由百達翡麗的專業技師當庭鑑定，確認是當初送出的同支錶後帶回公司，因全案證據確鑿，洪男被檢察官依侵占罪起訴，並聲請法院簡易判決處刑。