撿到儲值卡！貪男喜衝麥當勞狂點7百想吃爆　「餘額為0」下場慘

▲高雄男子在路邊撿到一張麥當勞儲值卡，竟占為己有。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄41歲的陳姓男子白天在路邊撿到一張餘額625元的「麥當勞點點卡」，晚上開心到麥當勞狂點700多元餐點，結帳時卻發現儲值卡裡面沒錢，只好自掏千元鈔票付帳。原來是失主發現卡片遺失，急忙將卡片中的錢轉出歸零，讓陳男沒貪到便宜，還吃上官司。高雄地院審理，依侵占遺失物罪，處陳男罰金5千元，可易服勞役5天，全案還可上訴。

判決指出，陳男於去年2月28日早上8點，在飲料店騎樓撿到一張「麥當勞點點卡」，拿到麥當勞查詢後，發現裡面還有625元，便收進自己口袋，並在當晚7點到麥當勞吃晚餐，點了700餘元的餐點後，還自己儲值了100元，卻發現儲值後餘額還是100元，只好再掏現金付清款項。原來是「麥當勞點點卡」失主發現卡片遺失後，已在下午2點購買新卡片，並將餘額轉出歸零，讓陳男貪小便宜不成，還挨告侵占。

全案審理時，陳男辯稱他只是想查詢餘額，並沒有要花掉卡裡的錢。不過店員作證，陳男並未查詢餘額，他本來想用儲值卡付錢，因發現儲值後餘額不足，才改用現金付帳。失主也表示，他本來在卡片塑膠套上貼姓名貼，但從陳男手中領回卡片後，塑膠套已不見。

高雄地院不採信陳男的辯解，認為他撿到他人財物卻不交給警方，恣意占為己有，依侵占遺失物罪，處罰金5千元，可易服勞役5天，全案還可上訴。