「學生女神」馨亞和經紀人撕破臉　互控妨害名譽、侵占結果曝

▲馨亞與經紀人互控妨害名譽、侵占案件經檢察官調查都處分不起訴。（資料照／翻攝自Facebook／馨亞）

記者劉昌松／台北報導

藝人馨亞(本名謝儀諪)去年與經紀人朱俊憲爆出合約糾紛，馨亞不滿鮮少獲得演出機會，以存證信函方式解除合約，結果遭爆料謊稱到韓國當練習生，馨亞不滿遭打壓，控告朱男與2名記者妨害名譽、強制等罪，經紀人也反控馨亞侵占通告費，台北地檢署調查後，10日全部處分不起訴。

有「學生女神」之稱的馨亞在高中時被挖掘成為培訓藝人，但因不滿合約期間，年收入不到1千元，2021年11月以雙方無信賴關係等理由，單方面結束合約、跳槽桃園雲豹啦啦隊成為電豹女，經紀人朱俊憲2022年03月控告馨亞侵占演出服裝，結果因服裝使用方式屬於雙方合約問題，檢察官日前已經處分不起訴。

之後馨亞被爆料，謊稱曾經到韓國SM娛樂當過練習生，朱俊憲也表示的確曾幫馨亞隱瞞過這段事情，馨亞不滿名譽接連受損，控告朱俊憲和報導的蔡姓、鍾姓記者涉嫌妨害名譽。

▲馨亞自稱在合約期間年收不到1千元。（資料照／翻攝自Facebook／馨亞）

馨亞另外指控朱俊憲先前提告侵占演出服裝部分涉嫌誣告，且到處跟節目單位打槍，害她沒有通告可以接，涉嫌妨害自由強制罪。朱俊憲則反控馨亞沒有把演出表演的收入分給經紀公司，涉嫌侵占。

檢察官調查後發現，馨亞過去的確曾說過自己曾到韓國當練習生，雖然馨亞曾寄出存證信函片面終止合約，但目前沒有任何民事訴訟進行中，馨亞和朱俊憲的合約爭議尚未有結果，雙方都無法提出足夠證據證明對方涉嫌犯罪，因此最後處分不起訴。