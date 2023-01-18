4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

▲民進黨團總召柯建銘、主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院經濟等5委員會18日續併案審查行政院所提特別條例，對於普發現金時程，民進黨團總召柯建銘受訪時直言，各黨版本都不一樣，絕對不會有共識，大概每條都保留出委員會、然後又要朝野協商一個月，2月20日表決、政院送預算、院長備詢、付委審查、一個月後表決，一定會走這樣的路徑，算起來差不多要到4月。

柯建銘表示，今天4個版本都不一樣，絕對不會有共識，既然沒共識，大概每條都保留出委員會、然後又要朝野協商一個月，2月20日表決、政院送預算、院長備詢、付委審查、一個月後表決，一定會走這樣的路徑，算起來差不多要到4月。

對於媒體追問可能拖到4月？柯建銘直言，差不多啊！這個時程可以算出來，每個流程都不可免除，大概2月20日協商法案，政院趕快送來。

民眾希望6000早點領到？柯建銘指出，所有版本都一樣，大家併案審查，國民黨要1萬、政院要6千，最後一定要走程序，條例先訂清楚，不是國民黨說發1萬就比較快，國民黨不要天天在裡面不講清楚、迷惑百姓。

對於賴士葆說發1萬的方案明天就可以三讀？柯建銘表示，天方夜譚、騙人騙自己，代表他不是立法委員的樣子，條例沒通過怎麼三讀？還要朝野協商一個月啊！難道要其他3個黨全部放棄自己的主張、支持國民黨版本？可能嗎？他意思是只有一個黨，不負責任的政治人物，這個黨都不講道理、選舉選贏沖昏頭了。

對於藍營批評特別條例報告是空白授權？柯建銘表示，請國民黨注意，政院版本7條、他們8條，從以前到現在的特別條例：前瞻、振興、治水，條例只是談財源、一定很簡單，國民黨講這種話就外行了，真正複雜的是預算案，要說錢用在哪，特別條例不是算字的、而是重點性。

對於1萬塊要不要舉債，柯建銘表示，光國民黨就有兩個講法完全不一樣，一個是要排除預算法、財政紀律法、公債法，錢還是要調度，因為可用的1400億，翁重鈞說兩階段、七月發第二階段，跟國民黨的主張衝突吧？

柯建銘指出，翁重鈞的主張跟國民黨團內部都沒整合了，誰先發、誰後發？講一些天方夜譚、邏輯不清騙百姓，反正媒體報就好、真假無所謂，能這樣嗎？政治人物講話要負責的。

對於預留財源400億的部分，柯建銘解釋，第三條第九款有其他，審查當中，各黨如果有需要再處理，每個條文都會這樣，法律案都會有其他，要用的時候才有彈性，真的要用也要經過預算審查程序。

柯建銘表示，希望有圓滿結局，不管怎麼樣，條例要逕付二讀還是付委審查數字都一樣，要協商一個月要過年，希望明天大家審查條例時就好好說，要符合預算法、別作秀，看直播的民眾都很清楚，國民黨同樣戲碼一直演，說照他們主張才可以發現金，這是錯的。