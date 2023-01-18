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快訊／健保署高官涉盜賣個資赴陸　綠委齊怒：政府內控失靈

▲▼民進黨立委洪申翰、劉世芳、賴品妤、莊競程召開「資安即國安！重大資安漏洞頻傳沒人管？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綠委洪申翰、劉世芳、賴品妤、莊競程痛批政府內控機制失靈。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部健保署爆發官員查民眾個資洩密案，前主秘葉逢明家族成員帳戶被查出擁有新台幣10億元鉅款，引發輿論譁然。多名民進黨立委18日上午舉行記者會，痛批政府內外控機制失靈，資安不堪一擊，相關部會態度曖昧不清、互踢皮球，要求數位發展部不能只是「技術外包單位」，應聯合檢調與國安單位，檢討政府機構的資安體質，提出強化國家資安戰略計畫；數位發展部常務次長葉寧指出兩點改進方向，一是落實系統「最小權限授權」，二是個資查詢機制必須重新檢視。

民進黨立委洪申翰、劉世芳、賴品妤、莊競程上午舉行「資安即國安！重大資安漏洞頻傳沒人管？」記者會。

劉世芳會中細數自2016年以來的8起重大個資外洩事件，包括中華郵政商城、勞動部勞發署、銓敘部、戶政資料、部立勞員醫院、健保署、華航會員資料庫都曾遭外洩個資，「國家的螺絲已經失靈了！」洪申翰亦指，累積這麼多重大案件，真的還能當作個案嗎？到底政府機關資安的弱點在哪裡？不要每次都回應「不是從我這邊直接外洩的」；並批數位發展部長唐鳳事後回應「技術上若有需要會全力協助」，但數位發展部不該只是「技術外包單位」，而是應該連同國安單位，全面診斷政府機構的資安體質，審視資安的破口，並提出強化國安資安的戰略計劃。

▲▼近年重大資安外洩案件彙整。（圖／劉世芳國會辦公室提供）

▲近年重大資安外洩案件彙整。（圖／劉世芳國會辦公室提供）

賴品妤痛批，實際上，憲法法庭早在去年就判決健保資料庫違憲，指出健保資料庫對個資保障不足，這次有計劃地把全民健保資料偷走、販售到中國的，就是當時稱個資沒有問題的健保署，重大資安事件不斷重演，代表主責機關內控機制失靈，「我真的要強調，資安問題不只是資安問題，資安問題是國安問題」，政府應研擬通知機制讓民眾知道個資已被外洩，才能減少詐騙問題。

莊競程提出兩點呼籲補充，這幾年來公部門爆發系統性個資外洩案件，應建立一致性的標準流程，配合演練稽核，全面提升政府資安防護，此外，針對全國資安專責人才缺口超過900人，數位發展部應該著重人才培育，即便委託外部廠商，也至少要有監督的專業能力。

▲▼民進黨立委洪申翰、劉世芳、賴品妤、莊競程召開「資安即國安！重大資安漏洞頻傳沒人管？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綠委要求徹查嚴辦健保署個資外洩事件。（圖／記者屠惠剛攝）

數發部曝2缺失：落實系統權限管理、檢視個資查詢機制

對於執政黨立委的要求，數位發展部常務次長葉寧會中回應，以健保署個資外洩事件的個案來說，在內控管理有需要加強的地方，經過與健保署調查，有兩點是各機關需要加強審視的：第一是落實系統的權限管理，資安必須「最小權限授權，定期檢視授權合不合理」，只有工作和業務需要才有權限，不是部長就有最大權限，第二是個資查詢機制必須被檢視、強化，特別是在重要的系統中，大量查詢可能要搭配適度遮蔽個資的作法，藉此避免風險再度發生，希望其他機關也能夠注意辦理。

針對立委關切的專責評議機制，國發會副主任委員高仙桂回應，憲法法庭去年要求在3年內建立專責獨立機制，現在已經參考國際立法例進行相關研擬，不過因涉及組改，會報行政院後再來研議；法務部檢察司司長黃謀信說明，將組成跨部會、跨專業單位的團隊來追緝案件，同時加強個別檢察官的專業職能，要求由專組檢察官偵辦案件，最主要還是個案上的累積，要求檢察官要從速、從嚴偵辦，清查背後的資安漏洞到底在哪裡，並將背後共犯的溯源作為未來行政團隊防堵資安漏洞的參考。

不過，對於官員回應內容，劉世芳批評說，「相當失望」，《個人資料保護法》涉及刑事、民事、行政，但過去3年內只有1件單一個案，過去公務機關個資外洩到底有沒有被保護到？用簡單的政風機制查日新月異的個資外洩案是不夠的，例如健保署每年只有1000多萬經費處理資安，戶政系統不超過1億，資源這麼少，如何要求第一線要員處理？沒有辦法。

劉世芳說，請問各部會的資安聯防機制到底出來了沒？各部會回應「都沒問題」這是廢話，小心這樣的野火會燎原，另對司法行政調查的部分，如果這位健保署高官真的涉嫌將情治系統資料外洩，應該用《國家機密保護法》、《國家情報工作法》來偵辦，因為他13年來累積的一定不只吃吃喝喝，還有境外特工、對台灣有犯意的惡勢力侵犯台灣的系統。

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