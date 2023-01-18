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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德今接任民進黨主席　團隊名單曝光！最年輕才34歲

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨主席補選，副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選，預計今日（18日）下午將舉行黨主席宣誓就職典禮。據悉，新領導團隊將兼顧派系平衡、展現年輕世代活力，黨祕書長拍板由新境界文教基金會執行長許立明（菊系）接任，副祕書長鎖定曾任副總統辦公室副主任的黃建嘉（新系）、前新聞部主任楊懿珊（正國會），主席辦公室主任為台北市前議員周威佑（新系），另外也延攬蘇系、湧言會要角擔任黨務主管。

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德當選民進黨主席。（資料照／記者林敬旻攝）

民進黨將在今日（18日）中執會後舉行黨主席就職交接典禮，由賴清德正式接掌黨務系統。關於人事布局名單，賴清德參選黨主席時曾提出4大政見，其中之一就是「廣納人才、引領創新進步」，因此，新領導團隊也是以兼顧派系平衡、世代交流為標準覓才，民進黨大老、監察院長陳菊的核心幕僚許立明（54歲）將接任黨秘書長，副祕書長則由目前負責信賴台灣願景協會運作、屏東縣前縣長潘孟安的愛將黃建嘉（43歲），以及去年襄助林佳龍打選戰的楊懿珊（43歲）擔當。

▲高雄市代理市長許立明。（圖／記者宋德威攝）

▼▲許立明（上圖）是陳菊的核心幕僚，黃建嘉（下圖）則是潘孟安的愛將。（圖／ETtoday資料照、記者陳崑福翻攝）

▲提升台灣燈會228連假接駁效率　屏縣府緊急調遊覽車加入接駁行列▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

文宣相關部門方面，新領導團隊將延攬桃園市前市長鄭文燦心腹、桃園市新聞處前處長詹賀舜（46歲），由他擔任網路社群中心主任；新聞部主任由新北市前議員張志豪（湧言會，41歲）出任，媒體創意中心主任則是由蘇系文宣幕僚翁世豪（43歲）續任。

詹賀舜曾擔任民進黨媒創中心副主任。（圖／記者陶本和攝）

▼▲詹賀舜（上圖）、張志豪（下圖）也是新領導團隊的一員。（圖／記者陶本和、林敬旻攝）

▲▼民進黨市議員張志豪。（圖／記者林敬旻攝）

其他部門方面，據了解，目前擔任國際部主任的民進黨立委羅致政（英系，58歲）、台灣民主學院主任林秉忠（英系，49歲）可望留任，曾擔任總統蔡英文文稿幕僚的阮俊達（34歲），則將接任青年部主任，期望能做到不讓特定派系獨大，兼顧派系平衡的人事布局。

至於賴清德接下來是否有望問鼎2024總統大位，資深媒體人黃暐瀚認為，賴清德還有4個難題要面對，分別為黨員投票意願不高、社會不信任、兩岸不和諧、手上沒權力，即使賴當選黨主席，但政務、人事權依舊在蔡英文的手上，賴手上並無實質「權力」，要破釜沉舟到什麼程度才能讓民眾有感，是相當高難度的挑戰。

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