　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

先6千再4千！藍委串連喊發1萬　「區域立委反對的話以後怎麼選？」

▲▼立法院聯席委員會審發現金特別條例 國民黨團發言舉牌 表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院聯席委員會審全民共享特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院經濟等5委員會，18日續併案審查全民共享特別條例，朝野黨團仍未取得共識，國民黨立委羅明才表示，讓大家平安過好年，現在民意就是1萬現金，不要黨意凌駕民意，國民黨提1萬的案，如果有區域立委反對，「拜託！下次怎麼選？」國民黨立委翁重鈞則提議兩階段發放，讓民眾可領到黨團提議的1萬元。

羅明才表示，每個人要是發1萬，很多區域立委壓力很大，現在民意就是1萬現金，不要黨意凌駕民意，國民黨提1萬的案，如果有區域立委反對，「拜託！下次怎麼選？」

羅明才指出，執政黨也有人喊到1萬，不排除跨黨派合作，也可以分兩次，第一次6千、第二次4千，蔣萬安為何當選？因為民眾覺得「發一萬，萬事都平安。」

翁重鈞直言，普發多少錢大家可以討論，黨團決議發1萬有其立足點，如果不舉債沒辦法發到1萬，但可以用現有財源來發第一次的現金，超額稅收結算後再發第二次，分兩階段執行。

國民黨立委賴士葆指出，今天有這個問題就是超徵稅額太多，1萬塊是有來源的，不要跟疫後紓困混在一起，這個就是純粹經濟共享，政院版本是魚目混珠、趁火打劫，國民黨團不能接受。

對於時程問題，羅明才表示，立法院又不是第一天，「氣候什麼法的3天就過了，為何要卡人民1萬塊？這種相對剝奪感，浪費這美意一樁，即便6千發出去，選民心裡也會質疑是誰a了4千？為何不乾脆點就是每人1萬？實在想不透。」

ET快訊
快訊／廖老大慘了！　倒店加盟主集體提告
500kg木桌「高速墜樓」！　搬家公司慘了
快訊／澳洲客機發出求救訊號！　機上載100多人
LIVE／6000元紅包恐變清明禮金　螺螄粉禁到黃飛紅！魔芋
募資82萬竟是淘寶貨！　「灌水1500元」加價賣
快訊／被控289項罪！　「洗米華」重判18年
快訊／新北孝子遭撞後被輾　血肉模糊慘死
快訊／8警幫黑道大老慶生！重懲出爐...分局長也慘了
兔年祝賀「LINE終極必載貼圖」！　38款大放送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

年節前夕殲16共機持續擾台　國防部：岸置飛彈監控中

是時候交棒了！邱昱凱將卸悠遊卡總座　自嘲變胖西裝寬2吋

余正煌論文也抄襲？　翁達瑞拋證據指控說謊：論文有更早作者

賴清德今天下午宣誓就職黨魁　台灣基進「眾望所歸」花籃先送到

《菸害防制法》施行日期規劃曝　民團籲上路前先做3件事

新北市春節疫苗不打烊！　4處疫苗站、139間醫院診所均可接種疫苗

立法院監視畫面成綠營鬥爭工具　國民黨團：林志嘉應提告徐國勇

先6千再4千！藍委串連喊發1萬　「區域立委反對的話以後怎麼選？」

除夕、初一路邊停車格不收費！　7張圖看懂新北春節交通資訊

4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

年節前夕殲16共機持續擾台　國防部：岸置飛彈監控中

是時候交棒了！邱昱凱將卸悠遊卡總座　自嘲變胖西裝寬2吋

余正煌論文也抄襲？　翁達瑞拋證據指控說謊：論文有更早作者

賴清德今天下午宣誓就職黨魁　台灣基進「眾望所歸」花籃先送到

《菸害防制法》施行日期規劃曝　民團籲上路前先做3件事

新北市春節疫苗不打烊！　4處疫苗站、139間醫院診所均可接種疫苗

立法院監視畫面成綠營鬥爭工具　國民黨團：林志嘉應提告徐國勇

先6千再4千！藍委串連喊發1萬　「區域立委反對的話以後怎麼選？」

除夕、初一路邊停車格不收費！　7張圖看懂新北春節交通資訊

4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

約好一起跨年！癌末貴賓守約看完煙火道別　隔2天躺媽懷裡離世

工程師年前提離職「做1件事」年終獎金0元！連考績都不打

葡萄糖胺作用有哪些？可治療關節炎？葡萄糖胺迷思一次搞懂

Google賀新春！輸入關鍵字　超萌「兔兔煙火」放給你看

「全球最塞」10大城市出爐！　第一名每年浪費156小時塞車

《臥龍：蒼天隕落》秀最新劇情片　與在地潮牌WEAVISM推聯名服飾

廖老大狂批自家茶坊難喝臭酸　倒店加盟主相揪告他詐欺+誹謗

東警發送食物銀行物資　送暖弱勢家庭過好年

Jisoo公主切配煙燻妝氣場全開！穿緊身裙開腿坐「超火辣姿勢」電翻

「左打殺手三人組」強勢來襲！　2023農場十大潛力右投一次看

政治熱門新聞

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

連戰揭「兩顆子彈」秘辛　陳水扁7點回應

房貸族小確幸！過年後發錢月領房貸補貼　免申請直接入帳

4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

賴清德今接任民進黨主席　團隊名單曝

陳建仁配鄭文燦入閣？　他喻「疫苗＋論文二回合」：綠營2024倒大楣

律師簡榮宗表態爭取國民黨立委提名　對戰汐止賴品妤　

人物／「鐵腕」賴清德今接黨魁

當年民進黨11寇多慘烈？被鬥到「全軍覆沒」　立委席次89→27

2024民調：侯友宜、郭董支持度皆34%

轟徐國勇失格！　黃揚明籲在野黨：要求林志嘉公布監視器調閱名單

辣模偷吃柯文哲愛將！曾自爆「光滑無毛」

高虹安處長偷吃輔仁大冰山！小三新娘照曝光

林濁水揭侯友宜出訪新加坡「政治因素」　曝侯的萬靈丹是「這句」

更多熱門

相關新聞

4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

立法院經濟等5委員會，18日續併案審查全民共享特別條例，對於普發現金時程，民進黨團總召柯建銘受訪時直言，各黨版本都不一樣，絕對不會有共識，大概每條都保留出委員會、然後又要朝野協商一個月，2月20日表決、政院送預算、院長備詢、付委審查、一個月後表決，算起來差不多要到4月。

健保署高官涉盜賣個資　綠委怒：政府失靈

健保署高官涉盜賣個資　綠委怒：政府失靈

朱立倫會見美參議員！　大談產業供應鏈、台美中關係

朱立倫會見美參議員！　大談產業供應鏈、台美中關係

「不贊同總統初選」　王鴻薇表態：國民黨恐分裂

「不贊同總統初選」　王鴻薇表態：國民黨恐分裂

賴清德今接任民進黨主席　團隊名單曝

賴清德今接任民進黨主席　團隊名單曝

關鍵字：

普發現金民進黨年節紓困柯建銘行政院蘇貞昌蔡英文羅明才賴士葆國民黨翁重鈞

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

女友狂嫌他「吃飯像豬」怒分手！醫一看超心疼

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面