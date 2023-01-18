先6千再4千！藍委串連喊發1萬　「區域立委反對的話以後怎麼選？」

▲立法院聯席委員會審全民共享特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院經濟等5委員會，18日續併案審查全民共享特別條例，朝野黨團仍未取得共識，國民黨立委羅明才表示，讓大家平安過好年，現在民意就是1萬現金，不要黨意凌駕民意，國民黨提1萬的案，如果有區域立委反對，「拜託！下次怎麼選？」國民黨立委翁重鈞則提議兩階段發放，讓民眾可領到黨團提議的1萬元。

羅明才表示，每個人要是發1萬，很多區域立委壓力很大，現在民意就是1萬現金，不要黨意凌駕民意，國民黨提1萬的案，如果有區域立委反對，「拜託！下次怎麼選？」

羅明才指出，執政黨也有人喊到1萬，不排除跨黨派合作，也可以分兩次，第一次6千、第二次4千，蔣萬安為何當選？因為民眾覺得「發一萬，萬事都平安。」

翁重鈞直言，普發多少錢大家可以討論，黨團決議發1萬有其立足點，如果不舉債沒辦法發到1萬，但可以用現有財源來發第一次的現金，超額稅收結算後再發第二次，分兩階段執行。

國民黨立委賴士葆指出，今天有這個問題就是超徵稅額太多，1萬塊是有來源的，不要跟疫後紓困混在一起，這個就是純粹經濟共享，政院版本是魚目混珠、趁火打劫，國民黨團不能接受。

對於時程問題，羅明才表示，立法院又不是第一天，「氣候什麼法的3天就過了，為何要卡人民1萬塊？這種相對剝奪感，浪費這美意一樁，即便6千發出去，選民心裡也會質疑是誰a了4千？為何不乾脆點就是每人1萬？實在想不透。」