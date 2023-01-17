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南投地區春節返鄉、旅遊交通量大　公路總局公布12天疏運計畫

▲公路總局公布112年春節連續假期南投地區交通管制及疏導措施。（圖／交通部公路總局第二區養護工程處提供）

▲公路總局公布112年春節連續假期南投地區交通管制及疏導措施。（圖／交通部公路總局第二區養護工程處提供）

記者高堂堯／南投報導

112年春節連假自1月20日至29日共10天，因應期間湧入南投地區之返家及旅遊交通量，公路總局表示將自19日（四）至30日（一），實施共計12天的春節連續假期交通疏運計畫。

公路總局第二區養護工程處於12日舉辦「南投地區春節疏運記者會」，說明並宣導南投地區「易壅塞路段之疏導」、「國道易壅塞路段之疏運」及「用路人交通資訊」等事項：

19日下午至20日（除夕）開始出現返鄉旅次，中部國道較易壅塞，台63線及台14線可作為替代道路；22日（初一）至25日（初四）大量觀光遊憩及參拜走春旅次，預估車潮出現在「日月潭及信義鄉草坪頭的台21線」、「清境地區的台14甲線」及「紫南宮及名間鄉親子生態園區的台3線、台3丙線」；28、29日多為返回工作地旅次，台63線及台14線同樣可作中部地區替代道路。

高速公路局則訂於24日至26日每日中午12時至晚間9時，實施國道3號「名間雙向入口匝道封閉」措施，請用路人改由台3線南下、右轉銜接「國3竹山交流道」，或台3線北上、右轉福岡路、銜接「國3南投交流道」匯入國道。

養工處指出，南投縣省道易壅塞監控路段計有「日月潭周邊台21線60k~62k九龍口至水社路段」、「台14甲線7k~9k清境農場路段」、「台14線53K+890（愛蘭橋）~台21線47K+850」、「台21線108K（愛玉橋）-110K（草坪頭）路段」、「台3線及台3丙線竹山紫南宮路段及名間鄉親子生態園區」等，將協調警察機關機動性加派警力駐點、手動調整號誌時制，透過警廣及可變資訊系統（CMS）宣導路況及停車資訊，並加強取締違規車輛。

▲附圖1。

▲▼附圖1、2。

▲公路總局公布112年春節連續假期南投地區交通管制及疏導措施。（圖／交通部公路總局第二區養護工程處提供）

公路總局也針對22日至27日間的熱門景點交通做出分析：清境農場預估上午11時至中午1時為車多易壅塞時段，建議民眾可於上午9時前到達，當天入住旅宿者可於下午3時後進入，以避開塞車時段（附圖1）；日月潭風景區預估中午12時至下午2時為車多易壅塞時段，建議民眾可於上午10時前到達，當天入住旅宿者可於下午4時後進入，以避開塞車時段（附圖2）。

台14線愛蘭橋南端路口（往日月潭方向）至台21線南村路口約200公尺外側車道，將以交通錐區分往日月潭專用道，沿線並設置大型導引指示牌提醒「往日月潭行駛外車道」，及台14線與台21線交接號誌路口掛設「往日月潭免停紅燈」指示牌。

▲▼日月潭、埔里周邊交通指引。（圖／交通部公路總局第二區養護工程處提供）

▲▼日月潭、埔里周邊交通指引。（圖／交通部公路總局第二區養護工程處提供）

▲公路總局公布112年春節連續假期南投地區交通管制及疏導措施。（圖／交通部公路總局第二區養護工程處提供）

至日月潭、埔里地區旅遊回程的民眾，如國道6號愛蘭交流道匝道車流回堵至台14線時，公路總局將以「國6北山交流道」牌面指引用路人直行台14線至46k+500、左轉北山交流道再接回國道6號西行；回程往台中市區民眾，若西行至國道6號舊正交流道遇車流回堵，可下交流道行駛台3線北上，或沿北岸路銜接台63線中投公路，長途北返民眾可下交流道沿北岸路（中118線）銜接台63線中投公路，至國道3號中投交流道接回國道北上，以避壅塞。

▲附圖5。

▲附圖5。

信義鄉草坪頭正值櫻花季期間，公路總局評估台21線愛玉橋（108K）至草坪頭（110K）路段於1月29日至2月6日上午10時至下午3時將車多或壅塞，周遭路段進行交通管制，建議遊客搭乘接駁車；名間鄉親子生態園區（台3線219K+100）預估自1月20日至27日下午2時至6時車多易壅塞，將封閉停車場北向出口；台3線/台3丙線的竹山紫南宮路段於22日至26日上午10時至下午4時車多易壅塞，建議民眾依紫南宮替代道路指示標誌，由台3線224k+800與消防訓練中心聯絡道路口進入紫南宮停車場。（附圖5）

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