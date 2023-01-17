從3歲到89歲！300位鄉親共創　「池上穀倉藝術館」最接地氣特展

▲「池上穀倉藝術館」近來由10位藝術家和超過300位池上鄉親一起共創，不分老少加入創作。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

台東池上不只有金黃稻浪、伯朗大道、金城武樹等美景，「池上穀倉藝術館」也很值得駐足！近來由10位藝術家和超過300位池上鄉親一起共創《質樸的美感》特展，參與者年齡從3歲到89歲都有，包括學生、在地店主、農民、老師、退休阿公阿嬤、新移民等，可說是「從土地長出來、最接地氣的藝術展」，不少作品甚至讓人看到感動落淚。

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▲池上鄉親用炭筆親手繪製他們的「心上人」，每幅畫像背後都有濃濃的回憶。（圖／台灣好基金會提供）

「池上穀倉藝術館」是2017年時，由池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢將自家的60年老穀倉捐出，讓「台灣好基金會」打造為藝術館。而在這之前，台灣好基金會已在池上駐點多年，與池上共好，也邀請藝術家在此駐村、貼近土地，就是希望讓台灣的美好從鄉鎮扎根，也讓藝術能從田野間發芽茁壯。

▲「池上穀倉藝術館」如今有更多鄉親願意進入，也成為旅客的必訪清單之一。（圖／台灣好基金會提供）

不過藝術館先前仍是遊客造訪居多，但這次5周年的共創展覽，動員超過300位池上大大小小的鄉親，創作出各式繽紛、充滿池上氣息」令人驚艷的作品，讓梁正賢也感動表示，「池上穀倉藝術館的功能在此次發酵」、「鄉親不但比較敢進來，也比較常進來，還會帶更多人進來。」

▲藝術家與鄉親共創者們合照。（圖／台灣好基金會提供）

《質樸的美感—池上人水生土長藝術共創展》由藝術家盧銘世策展，邀請10位藝術家與池上鄉親一起藝術共創，從鄉親的視角到藝術家的視野，展現池上的土地與人情，他說，「池上的美感並不是突然發生的，而是長期累積而成的。這次展覽以池上人為主角，藝術家相對而言是陪伴的角色，也產生更多情感的連結。」

參與的鄉親，從3歲到89歲，不論是小學或中學生、在地的小店主、家庭主婦、學校老師、年輕村長、退休阿公阿媽、移居的建築師夫婦、初來乍到的池上新移民等，不分男女老少熱情響應。

▲藝術家王金生發揮各種廢物利用，創作出裝置藝術，也希望透過作品提醒守護池上環境的重要。（圖／台灣好基金會提供）

台灣好基金會執行長李應平說，「這應該是台灣第一次藝術家與在地鄉親同時具有主體性的藝術共創實驗。我們在作品中，既可以看見鄉親們的視角，同時也可以看到藝術家的視野。這樣的策展在池上才會發生，因為有一呼百諾，拿起筆就畫的鄉親們。在水生土長的池上人眼裡，無處不是美，《質樸的美感》展現的正是池上人對生活的自信與底氣。」

▲在〈池上人．心上人〉作品當中，有阿嬤畫下自己「嫁到池上的那一天」。（圖／記者林育綾攝）

其中藝術家盧銘世邀請池上鄉親，用炭筆親手繪製他們的「心上人」，每幅畫像背後都有濃濃的回憶、深深的情感及滿滿的故事。有的畫下已逝的親人，有的畫出攜手一生的伴侶，還有阿嬤畫下自己「嫁到池上的那一天」，有的畫下父親生前的手杖，也有人畫下自己的婆婆、祖孫情誼⋯等，構成66幅〈池上人．心上人〉，整面牆能讀到不少讓人感動落淚的故事。

▲▼用炭筆親手繪製他們的「心上人」，每幅畫像背後都有濃濃的回憶、深深的情感及滿滿的故事。（圖／記者林育綾攝）



另外還有藝術家王金生帶領，超過200位鄉親參與創作的〈池上人．心中米〉，每個人透過「米粒」的模板上上面創作，訴說著關於池上米鄉的各種生活樣貌與想像，創作方式非常多元，有剪貼、繪畫、立體雕塑、摺紙⋯等，每一粒米都是鄉親天馬行空的念想。

▲▼藝術家王金生帶領超過200位鄉親，創作〈池上人．心中米〉，每一粒米都是鄉親天馬行空的念想。（圖／記者林育綾攝）

而「樂齡繪畫班」的阿公阿嬤也不落人後，由藝術家謝其昌、張文靜、蕭雯心發起，邀請阿公阿嬤們共創〈池上上河圖〉，以簡單素樸的池上風景、棚架的瓜迭連綿為背景，透過阿公阿嬤的親筆畫作，展現他們的生命歷練與時光軌跡，這件作品也展現了池上小鎮忙碌與悠閒的律動縮影，充滿在地的人文故事。

▲阿公阿嬤們共創〈池上上河圖〉，展現了池上小鎮忙碌與悠閒的律動縮影。（圖／記者林育綾攝）

藝術家張志聰則帶著萬安國小全校學生創作〈種種種〉，作品命名的意義是「種下各種美好的種子」，孩子們到後山砍伐竹枝，編織成一座「巨型鳥巢」；還有以滾筒犁出黃綠褐交錯的阡陌良田，創造大自然物種的樂園，示意大地圖像就是人與萬物的共同創作，一起種下種種的美好。

▲藝術家張志聰則帶著萬安國小全校學生創作〈種種種〉，還製作巨大鳥巢。（圖／記者林育綾攝）

福原國小的同學則在藝術家王德合、尹信方、陳慶夥的陪伴下，透過校園植物採集及不同材質的應用，讓孩子自由創作繽紛的〈校園植物顯影〉和〈夢想的田〉，打破既有的美術框架，玩出不一樣的作品。

▲▼「池上穀倉藝術館」近來由10位藝術家和超過300位池上鄉親一起共創《質樸的美感》特展。（圖／記者林育綾攝）

藝術家張若綺則以擅長的紙蠟染，邀請池上國中的學生在宣紙上，讓顏色自由流淌，以流動的蠟液創造色彩的層次及律動線條，由點而面，〈池上的顏色〉是一幕幕的池上風景、一點一點的時間流逝。

為了讓更多人在春節期間可以欣賞，「池上穀倉藝館」將於大年初四（1/25）恢復正常開館，《質樸的美感—池上人水生土長藝術共創展》將於即日起至4/9日展出。

▲▼「池上穀倉藝術館」近來由10位藝術家和超過300位池上鄉親一起共創《質樸的美感》特展。（圖／記者林育綾攝）

《質樸的美感—池上人水生土長藝術共創展》

台灣好基金會×池上穀倉藝術館

展期：即日起～2023年4月9日（1/15~1/24休館）

地址：958台東縣池上鄉中西三路6號

時間：週三～週日10：30～17：30

電話：089-862089

票價：50元／20元（學生及65歲以上）／池上在籍免費