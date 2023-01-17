2024民調出爐！　國民黨派侯友宜、郭台銘出戰：支持度皆34%領先

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

針對2024年總統大選，TVBS民調中心17日對2024總統競選組合進行調查，結果顯示，若國民黨由侯友宜參選，與民進黨賴清德、民眾黨柯文哲三人對決，侯友宜支持度為34%，領先賴清德的25%、柯文哲的21%；若國民黨由前鴻海董事長郭台銘參選，其支持度為34%，賴清德25%，柯文哲20%；若國民黨是由朱立倫參選，其支持度則為14%，低於賴清德的31%與柯文哲的30%。

侯友宜、賴清德、柯文哲三人對決



交叉分析發現，侯友宜與賴清德、柯文哲競逐時，20到29歲及30到39歲年輕選民對柯文哲支持度皆超過三成，侯友宜、賴清德則在兩成多，40到49歲民眾有35%支持侯友宜，有兩成以上支持賴清德和柯文哲。而50到59歲及60歲以上民眾均有四成以上支持侯友宜，高於賴清德兩成多的支持度，柯文哲則在兩成以下，但60歲以上有21%尚未決定支持對象。

地區方面，在北北基、桃竹苗、中彰投地區，侯友宜獲得四成左右的支持度，高於賴清德、柯文哲兩成上下的支持度；雲 嘉南地區則有41%支持賴清德，侯友宜為26%、柯文哲則為13%；高屏澎地區有30%支持賴清德，與支持侯友宜的27% 相當，20%支持柯文哲，有17%未決定支持對象。

政黨傾向方面，民進黨支持者對賴清德支持度為 73%，11%支持侯友宜，6%支持柯文哲；國民黨支持者中有74%支持侯 友宜，14%支持柯文哲；民眾黨支持者對柯文哲的支持度為 61%，侯友宜則為30%；中立選民有29%支持侯友宜，21%柯文哲，17%支持賴清德，但也有16%表示三人都不支持，17%尚未決定支持對象。

郭台銘、賴清德、柯文哲三人對決



年齡交叉分析發現，20到29歲年輕選民有37%支持柯文哲，侯友宜、賴清德則在兩成以下；30到39歲對柯文哲支持度為33%，分別有25%支持賴清德和郭台銘；40到49歲有39%支持郭台銘，兩成多支持賴清德和柯文哲；50到59歲有51%支持郭台銘，24%支持賴清德，11%支持柯文哲；60 歲以上有33%支持郭台銘，30%支持賴清德，僅7%支持柯文哲。整體而言，柯文哲在20到39歲年輕選民中較具優勢，中高齡選民則以侯友宜及郭台銘較受支持，而賴清德在各年齡層支持度差距不大。

地區方面，在北北基、桃竹苗、中彰投、高屏澎地區，郭台銘都獲得三成以上的支持度，高於賴清德兩成多的支持度，也 高於柯文哲；雲嘉南地區，有37%支持賴清德，31%支持郭台銘，僅9%支持柯文哲。

政黨傾向方面，民進黨支持者有68%支持度賴清德，17%支持郭台銘，僅6%支持柯文哲；而國民黨支持者中有66%支持郭台銘，17%支持柯文哲；民眾黨支持者有51%支持柯文哲，也有40%支持郭台銘；中立選民則有26%支持郭台銘，20%柯文哲，19%支持賴清德；另有13%表示都不支持，22%沒有表示意見。

朱立倫、賴清德、柯文哲三人對決

調查結果顯示，朱立倫支持度為14%， 賴清德為31%居次，柯文哲的30%居末。整體而言，若民進黨由賴清德參選，柯文哲也參選的情況下，賴清德及柯文哲目前支持度不敵侯友宜或郭台銘，但國民黨若由朱立倫參選，兩人則居上風。

至於柯文哲不參選2024總統大選，由國、民兩黨對決，在賴清德與朱立倫對決情況下，賴清德支持度44%，領先朱立倫19 個百分點。若國民黨是改由郭台銘參選總統，與賴清德兩人對決時，郭台銘的支持度為47%，高於賴清德的34%。若是由侯友宜代表國民黨參選，與賴清德競選總統時，侯友宜支持度為 51%，賴清德則為 32%。整體而言，在三種藍綠可能人選對決情況下，國民黨推派侯友宜或郭台銘，支持度均領先賴清德，而朱立倫則暫居劣勢。

針對「最有能力處理兩岸關係」，調查結果顯示，有30%民眾認為郭台銘最有能力，17%覺得是賴清德，11%認為是侯友宜，而柯文哲則是9%、朱立倫6%。其中更有5%認為五人都不可以，23%沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年1月9日至1月16日晚間6點半至10點，共接觸1606位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為351位，拒訪率為21.9%，最後成功訪問有效樣本1255位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。