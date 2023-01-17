健保署前主秘涉「盜賣府院個資案」　民進黨：支持檢調依法偵辦

▲葉逢明。（圖／記者劉昌松攝）



記者詹宜庭／台北報導

前健保署主秘葉逢明日前遭爆涉嫌竊取府院情治人員個資盜賣，另有中國大陸不明資金流入，金額高達10億元。對此，民進黨發言人黃世杰17日表示，公職人員本應保守公務機密，增進國家利益及人民福祉，民進黨支持政府徹查本案到底，也支持檢調依法嚴予偵辦。

調查局接獲檢舉，前健保署主秘葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，疑似從2009年開始至2022年，利用查核健保資料時，把被保險人的資料提供給他人。檢調表示，目前已經搜索葉姓退休員工住處和2名職員辦公室，還需要進一步釐清外洩資料件數和流向，全案朝違反《刑法》洩漏國防以外機密罪嫌方向偵辦。

對此，黃世杰說明，公職人員本應保守公務機密，增進國家利益及人民福祉，竟然為龐大利益，利用國家賦予之權力盜賣人民個資，讓人感到震驚和痛心，民進黨支持政府徹查本案到底，也支持檢調依法嚴予偵辦。

黃世杰表示，民進黨支持檢調依法嚴予偵辦，加速調查進度，務必嚴懲不法之徒，並對外向社會大眾說明，具體落實檢討，守護國人個資保密的決心，持續深化台灣得來不易的民主。另外，他指出，中共近年除了台面上的文攻武嚇、軍機擾台外，對台的情搜與滲透工作也從未停歇，呼籲民眾務必提高警覺，相關單位的資安和管控也要進行檢討，並強化管理作為。

針對健保署相關人員涉入資料盜賣案，葉逢明日前接受媒體訪問時透露，目前已到地檢署與調查局詳細說明，「調查後也請我們回來了」，整件事情都在調查中，相信司法機關、檢調一定能查明真相。他也強調，他擔任42年公務員以來，從未做過犯法的事情，媒體報導均與事實不相符，相信司法機關有一定處理程序。