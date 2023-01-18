律師簡榮宗表態爭取國民黨立委提名　對戰汐止賴品妤　

▲國民黨智庫召集人簡榮宗正式表態爭取立委提名，對戰賴品妤。（圖／翻攝簡榮宗臉書）

記者陳弘修／台北報導

農曆春節即將到來，藉由拜訪與慰問基層的行程，前基隆市長謝國樑競選總部發言人簡榮宗這一兩天跑遍了新北市第12選區的義消分隊。專業律師、現為國民黨智庫產創中心召集人的簡榮宗接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，正式表態他要爭取代表國民黨參選2024立委的機會，挑戰現任民進黨立委賴品妤，讓包括汐止在內的七星選區藍天再現。

新北市第12選區幅員遼闊，這個選區俗稱七星區，涵蓋範圍包括汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮。

2020立委選舉時，選舉人數為25萬9,761人，當時，代表民進黨的是在太陽花學運中受到關注的賴品妤，她的父親是民進黨前立委賴勁麟，而國民黨派出的是前台北市副市長李永萍，在七搶一的激烈競爭局面下，李永萍最後以2780票之差落選，但藍綠雙方得票數都在8萬以上。



對於此次主動請纓出戰賴品妤，簡榮宗表示，雖然媒體跟空戰很重要，但更重要的是選民能夠感受到誰在落實在地的服務。

簡榮宗表示，過年長假期間是警消跟義消弟兄們，最需要專注精神的時期，弟兄們除了有勤務時必須救火、救災外，沒有事故時，防宣姐妹們也要四處宣導防火與急救觀念，所以這兩天，他跟義消徐登賢大隊長與警消莊渝淵大隊長一起到雙溪、貢寮、九份、瑞芳與瑞亭等分隊以及長青、橫科、汐止、秀峰與社后等分隊，進行春安慰問工作，感謝家鄉有這群熱心的夥伴們。

▲簡榮宗與義警、義消大隊長慰問七星區各分隊。（圖／翻攝簡榮宗臉書）

出身瑞芳礦工之子，長期深耕汐止的簡榮宗，擁有東吳大學法學碩士學位，現為瀛睿律師事務所主持律師，曾任永豐金控公司副總經理兼法務長。在去年縣市長大選時，目前擔任國民黨國家政策研究基金會產創中心召集人的他，也被基隆市長謝國樑延攬為總部發言人。

對於觀光產業開始復甦，隨著報復性旅遊人潮，機場、旅館房務等產業缺工問題，簡榮宗也表示，這不僅是少子化的直接衝擊，更是疫情影響下導致的人力資源分配不均，但他認為危機就是轉機，這樣的缺工或許可以成為加薪的引信，同時讓人力資本投資再升級，所以他近來也積極倡議「保證薪資的企業ESG計畫」，透過業師與企業實習，同時保障就業與薪資，達到育才與留才目的。

此外，簡榮宗也提醒，政府必須注意Y世代與Z世代的青年勞工就業意向改變，建議可以打造人力調配平台，保障零工經濟者的方式，活化人力運用，並透過銀髮科技，解決年齡歧視問題，讓壯世代回流職場，繼續發揮所長。

▲專業律師簡榮宗目前也是國民黨智庫產創中心召集人。（圖／翻攝簡榮宗臉書）