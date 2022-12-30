夏恩英語集團牽手存愛　律師簡榮宗媒合助偏鄉雙語教育

▲夏恩英語集團牽手存愛，律師簡榮宗（左1）媒合助偏鄉雙語教育。（圖／律師簡榮宗提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

夏恩國際教育集團號召學生與家長推出「牽手存愛」公益計畫，28日在新北市義消第六大隊顧問團團長簡榮宗律師的媒合爭取下，舉辦捐贈儀式，將提供新北東北角的鼻頭、福隆、雙溪、瑞濱4所小學及豐珠中學兒童英語教材、電子書和外師教學影片等教育資源，各校的校長也都出席參與。

夏恩英語長期關注台灣的英語教育，並致力於提升學生英語的應用能力，為善盡社會企業責任，同時推廣生命教育，自年初起推出「牽手存愛」公益計畫。透過鼓勵學員利用Shane MyET線上AI英語口說練習系統，夏恩將學員自主練習次數轉換成捐款金額，讓學員用自身的力量，參與社會公益活動。

▲新北市義消第六大隊顧問團團長簡榮宗律師。

簡榮宗律師也是夏恩英語的顧問，他表示，近年在工作之餘投入公共事務後，發現偏鄉與都市間的資源不平等嚴重。尤其近年疫情影響下，停課不停學更凸顯偏鄉教學資源的短缺。因此，在了解到夏恩集團推出的公益活動後，特別向其爭取資源，希望能一起為自己的故鄉，新北市東北角教育貢獻一份心。

夏恩國際教育集團董事長林皓昱表示，特別感謝簡榮宗團長的引線，讓夏恩英語能夠與新北市東北角中小學聯盟產生連結。同時希望透過這樣的公益活動，讓學員能夠體會生命的意義與價值，關懷身邊的人事物，也期望能弭平英語教學的城鄉差距，讓學生能自信地用英文交流，培育更多的雙語人才。