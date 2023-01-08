《炎上》最慘來賓是「他」！　鄉民笑不出來：被羞辱領錢

記者邱晟軒／綜合報導

《炎上王世堅》昨晚圓滿落幕，「炎上大將軍」博恩一路噹翻現場來賓，包括王世堅、謝龍介、黃瀞瑩等人無一倖免；其中吳崢更是被博恩酸到體無完膚，他過去曾跟民進黨立委賴品妤交往過的情史，也重新被搬上檯面，成為網路熱議話題，不少網友看完驚呆「吳崢的血條直接歸零了吧」。

▲《炎上》大將軍博恩，7日晚間可謂火力全開！（圖／薩泰爾娛樂提供）

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博恩「炎上」吳崢逐字稿：

博恩：

歡迎吳崢來到現場

吳崢我真的講不出他做過什麼事情，你知道嗎？

我講不出來

我只講得出他沒有做到的事情

他大學沒有念完、選舉選不上

他就連賴品妤也沒有留住

大家都知道嗎？如果有人不知道的話

吳崢是賴品妤的前男友

對，也就是曾玟學的表（婊）哥

從以前就聽說時代力量內部有問題

我現在才知道那個問題是菜花

我想問你，你們三個人為什麼只有賴品妤加入民進黨？

因為吳崢才是最綠的吧

你的鼻子到底為什麼這麼高？

是因為一直被民進黨牽著鼻子走嗎？

一事無成

大學沒念完、研究所沒念完

Ｘ的！抄個論文有這麼難嗎？

▲吳崢被炎上！（圖／ETtoday星光雲）

針對博恩一連串的猛烈砲火，吳崢僅能一臉尷尬，偶爾用鼓掌、微笑回應。不少網友看完吳崢被酸得體無完膚後，紛紛給予評語，「吳崢的血條直接歸零了吧」、「真狠，換我是吳崢，真是笑不出來」、「吳崢那段有夠粗暴」、「我覺得酸吳崢的話最兇」、「吳崢是去被羞辱領錢的，沒工作真可憐」、「博恩跟吳崢有仇嗎XD，超狠欸」。

然而，也有觀賞整場直播的批踢踢網友正面評價，他認為吳錚雖然整場都成為箭靶、根本被霸凌「不過，後來箭太多了，他也變成一直笑笑的，反而開始給人有夠大方的感覺了，甚至為他感到同情」。

▼《炎上王世堅》圓滿落幕！ （圖／STR Network - 薩泰爾娛樂）